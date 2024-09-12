Непрофессиональные космонавты впервые в истории вышли в открытый космос и даже установили несколько рекордов

Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Гиллис совершили первый в истории выход в открытый космос в рамках коммерческой миссии.

12 сентября 2024 года стало знаменательной датой в истории космонавтики. Впервые непрофессиональные астронавты осуществили выход в открытый космос во время частной миссии Polaris Dawn. Джаред Айзекман, миллиардер и основатель платежной системы Shift4 Payments, и Сара Гиллис, инженер SpaceX, успешно покинули капсулу Dragon на высоте 700 километров над Землей.

Выход в космос начался в 11:52 по Гринвичу (13:52 по киевскому), когда Айзекман открыл люк капсулы Dragon.

«Дома у нас много работы, но отсюда Земля выглядит идеальным миром», — прокомментировал он свои первые впечатления. Гиллис присоединилась к нему через 15 минут.

Кроме Айзекмана и Гиллис, в состав экипажа Polaris Dawn входят еще двое участников. Скотт «Кидд» Потит, отставной пилот ВВС США и близкий друг Айзекмана, выполняет роль пилота миссии. Анна Менон, инженер SpaceX, является специалистом миссии и отвечает за медицинские исследования. Хотя Потит и Менон не участвовали в выходе в открытый космос, они сыграли критическую роль в обеспечении безопасности операции с борта капсулы.

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Эта космическая прогулка установила несколько рекордов. Во-первых, она состоялась на самой большой высоте в истории внекорабельной деятельности — 700 км над поверхностью Земли. Для сравнения, Международная космическая станция вращается на высоте примерно 400 км.

Во-вторых, впервые четыре человека одновременно находились в вакууме космоса. Хотя только Айзекман и Гиллис вышли наружу, все четыре члена экипажа были одеты в новые скафандры EVA от SpaceX. Это сделали для безопасности, поскольку капсула Dragon была полностью разгерметизирована.

Подготовка к выходу была чрезвычайно сложной. Экипаж провел два дня, дыша чистым кислородом, чтобы предотвратить декомпрессионную болезнь. Капсула Dragon, в отличие от МКС, не имеет шлюзовой камеры, поэтому ее полностью разгерметизировали перед выходом астронавтов.

Астронавты использовали новые скафандры для внекорабельной деятельности (EVA) от SpaceX. Эти костюмы оснащены передовыми технологиями, включая дисплеи с информацией о состоянии систем жизнеобеспечения. Скафандры оказались достаточно гибкими, чтобы их можно было использовать как при запуске и приземлении, так и для выхода в открытый космос.

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Миссия Polaris Dawn, финансируемая Айзекманом, является частью серии частных космических полетов, направленных на расширение возможностей человечества в космосе. Кроме выхода в открытый космос, у миссии есть цель достичь самой высокой земной орбиты со времен программы «Аполлон» — до 1400 км над Землей.

Успех миссии Polaris Dawn открывает новые перспективы для космического туризма и научных исследований. Однако эксперты отмечают, что до массовых космических путешествий еще далеко из-за высокой стоимости и технических сложностей.

Источник: BBC, Space