NASA откладывает следующую пилотируемую миссию SpaceX из-за проблем с Boeing Starliner на МКС

Следующая миссия SpaceX Crew-9 для NASA должна была стартовать 18 августа. Однако агентство объявило, что целевую дату запуска перенесли минимум на 24 сентября. Эта задержка даст NASA и Boeing больше времени, чтобы решить проблемы с космическим кораблем Starliner.

Дело в том, что к МКС одновременно могут присоединиться 8 космических кораблей. Однако американский сегмент космической станции имеет только два порта для стыковки, которые могут принимать капсулы с астронавтами. Оба они все еще заняты, поскольку запланированное 8-дневное пребывание Starliner на МКС растянулось на месяцы из-за технических неполадок.

NASA сообщило, что наземные команды Starliner все еще анализируют результаты всех испытаний, которые они провели, включая недавнее огненное испытание. Специалистам еще нужно подтвердить, готова ли капсула вернуть астронавтов Буча Уилмора и Суниту Уильямс с МКС на Землю, прежде чем можно будет запланировать этот рейс.

Первая миссия Boeing Starliner с экипажем стартовала в июне и должна была продлиться всего на несколько дней, чтобы определить, готова ли капсула к регулярным полетам на МКС. Оказалось, что не готова. Сразу 5 двигателей вышли из строя во время приближения к станции, и только 1 из них удалось вернуть к работе. Также возникла проблема с утечкой гелия. Она заставила Boeing и NASA отложить отлет, и со временем ситуация ухудшилась.

В заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США компания Boeing показала, что она понесла дополнительные $125 млн убытков из-за задержки возвращения Starliner и масштабных испытаний, которые необходимо было провести, чтобы убедиться в готовности космического корабля. Несколько дней назад компания заявила, что поддерживает запросы NASA на дополнительные тесты и «остается уверенной в космическом корабле Starliner и его способности безопасно вернуться с экипажем».

Источник: engadget