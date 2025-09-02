Нескучные обои: экран Google Pixel 10 почти из коробки показывает цветные полосы

Возможно, это какая-то авангардная особенность дизайна Google Material 3 Expressive, но пользователи новеньких Pixel 10 не в восторге.

Телефон только что из коробки всегда производит приятное впечатление. После долгого ожидания владелец получает новенький аппарат, без единой пылинки и царапинки и с ярким экраном. Для одного из пользователей удовольствие закончилось уже на второй день. Сразу оказалось, что он не один.

Владелец Pixel 10 Стефан обратился в Android Authority, чтобы поделиться новым интересным, но неприятным опытом. Его телефон спонтанно начал демонстрировать экран, заполненный цветным полосатым «снегом». На Reddit пользователь Ok_Economist_3997 в минувшие выходные начал соответствующую тему и рассказал похожую историю о еще одном красочном ужасе на экране. Некоторые комментаторы сообщают, что видели то же самое.

Катастрофа не окончательная, ведь по крайней мере некоторые телефоны впоследствии вернулись к нормальному состоянию. Но, очевидно, они не застрахованы от повторения «глюка» — вероятно, в самый ответственный момент использования. При этом полосатый экран реагирует на нажатия. Вероятно, речь идет о программном сбое, но может быть и что-то похуже. Пока что информация не позволяет выявить, при каких обстоятельствах возникает эта неисправность. В некоторых случаях эффект исчезал после блокировки экрана.

Google уже знает о проблеме: официальная учетная запись PixelCommunity обращается к пользователям и собирает информацию о проблеме. Судя по комментариям, некоторые не стали ждать реакции производителя и уже вернули Pixel 10 в магазин. Это не первые приключения экрана Google Pixel: на телефонах позапрошлого поколения владельцы наблюдали странные пузырьки — вероятно, результат качественного проектирования и сборки. Конкуренты тоже не отставали: OnePlus в свое время прославилась эффектом зеленых полос.