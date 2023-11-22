На экранах Google Pixel 8 Pro появились странные пупырки

Владельцы Pixel 8 Pro заметили на поверхности экранов загадочные небольшие неровности, ближе к их верхней части. Пока дефект ничем не угрожает и пупырок почти не видно, если не искать намеренно, но этого там быть не должно, а матрицы OLED очень тонкие и хрупкие – любое незапланированное механическое взаимодействие может в потенциале повредить им.

Создается впечатление, будто что-то давит или давило раньше на экран снизу. Причина появления вздутий может быть в неровностях под дисплеем, что подтверждает разборку.

Неровности могли появиться при сборке на заводе, если она сопровождалась слишком сильным нажатием или при интенсивном взаимодействии с пользователем.

Пупырки возникают в конкретных местах. Как правило, две из них находятся слева от выреза камеры, еще одна – справа. Также видны другие неровности по периметру.

Дефект наблюдают не все владельцы Pixel 8 Pro. Некоторые уже обратились в Google за заменой, другие игнорируют проблему. Официального комментария пока нет.

Фанаты «Времени приключений» могут предположить, что некоторые Pixel просто искусала принцесса Пупырка, как это произошло с Финном и Джейком в одном из эпизодов мультсериала.

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Источник: 9to5google