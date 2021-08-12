Nestflix — это Netflix для ненастоящих фильмов и сериалов, которые упоминаются в настоящих фильмах и сериалах





Наверняка многим известны такие легендарные картины, как «Ангелы с грязными душами», «14 кулаков Маккласки» и «Свадебная невеста». Вот только посмотреть их на какой-нибудь стриминговой платформе у вас вряд-ли получится, ведь все это вымышленные произведения, которые упоминаются в настоящих фильмах и сериалах («Один дома», «Однажды в Голливуде» и «Как я встретил вашу маму» соответственно).

Однако, теперь появился сервис Nestflix, который содержит довольно объемную коллекцию ненастоящих фильмов и сериалов. Каждая лента имеет свою отдельную страницу с описанием, списком актеров и источником, где упоминали ее название, а иногда даже демонстрировали некоторые кадры.

Джои Триббиани в главной роли сериала «Mac & C.H.E.E.S.E.», Майкл Скотт в боевике «Уровень тревоги: Полночь», Рик Далтон в вестерне «Закон охоты», Гомер Симпсон в полнометражном мультфильме «Злой папа», Гипножаба в шоу «Все любят Гипножабу» — думаю, многие из этих проектов имели бы успех. К слову, Квентин Тарантино действительно планирует выпустить «Закон охоты». Мини-сериал будет состоять из пяти эпизодов по 30 минут, которые будет режиссировать сам Тарантино.

Что же касается проекта Nestflix, его создательницей является Линн Фишер. К слову, если вы вспомните фейковый фильм, который заслуживает внимания, но почему-то не включен в библиотеку Nestflix, можете написать об этом разработчице.

Релиза какого из ненастоящих фильмов или сериалов вы хотели бы больше всего?

Источник: The Verge