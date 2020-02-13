Нет, «Укрпошта» не прекращает доставку посылок из Китая, но временно не принимает посылки в Китай





В некоторых украинских СМИ в последнее время начала появляться информация, что национальный почтовый оператор «Укрпошта» прекращает доставку посылок из Китая в Украину. Однако на самом деле эта информация не соответствует действительности.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за вспышек коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов или ограничений для перемещения товаров через границы и международной торговли. Более того, организация сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

Также сообщается, что у официальных назначенных почтовых операторов-партнёров компании «Укрпошта» все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотр, а запрещённые или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ.

Что касается доставки импортных почтовых отправлений с территории Китая в Украину, то Национальная почта Китая и другие логистические партнёры не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Однако, из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки доставки почты в Украину могут быть увеличены.

«Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию», — говорится в заявлении пресс-службы национального почтового оператора.

Вместе с тем, «Укрпошта» всё же вводит ограничение на работу с Китаем, но оно касается отправки посылок из Украины в Китай. Несмотря на тот факт, что никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас не имеется, украинская сторона временно приостанавливает прием всех видов отправлений в Китай. Причиной такого решения называется уже упомянутое выше значительное сокращение большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределённый срок. Как отмечают в украинском почтовом операторе, все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены. Однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

Дополнительно сообщается, что «Укрпошта» следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и партнёрами в Китае.

Источник: «Укрпошта»