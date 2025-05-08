Netflix обновил интерфейс на телевизорах — искусственный интеллект и множество изменений

Netflix решила добавить немного популярного ныне ИИ в свое мобильное приложение, а вместе с тем анонсировала масштабное обновление своего телевизионного интерфейса. Вместе с тем компания ввела новые мобильные форматы открытия контента.

Новый вид Netflix для телевизоров

Обновление, которое в ближайшее время станет доступным в приложении Netflix для Apple TV, является значительным отходом от нынешнего дизайна. Над совершенствованием интерфейса компания работала еще с прошлого года. Теперь главная страница выглядит значительно современнее и легче в навигации, а главный акцент сделан на контенте — он теперь размещается в центре на переднем плане.

Фильмы и сериалы, как и раньше, сгруппированы по категориям, но каждая секция содержит большую карточку с подробной информацией, например описание, дата выхода и тому подобное. Интересно, что для ознакомления с остальным контентом категории больше не нужно заходить в каждый отдельный фильм — описание появляется уже при наведении.

Вместо боковой панели теперь используется горизонтальная верхняя навигационная лента, которая включает разделы: Главная, Сериалы, Фильмы, Игры, Сохраненное и Поиск. Благодаря этому ориентироваться стало проще, особенно на больших экранах.

Сердцем обновления является новая система персонализированных рекомендаций. Теперь Netflix будет лучше учитывать ваши настроения и интересы в конкретный момент, анализируя историю просмотров. Это позволит быстрее находить именно тот контент, который соответствует вашему настроению сейчас, а не просто основан на жанрах ваших интересов.

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Netflix планирует представить новый телевизионный интерфейс в ближайшие недели и месяцы.

Netflix на мобильных устройствах

На устройствах с iOS компания тестирует поиск на основе генеративного ИИ. Теперь можно будет вводить запросы в произвольной форме, например: «Хочу посмотреть что-то веселое и легкое», — и сервис предложит подходящие варианты. Эта функция пока будет доступна в ограниченном формате как опциональная бета-версия.

Еще одна инновация — вертикальная лента в стиле TikTok, где пользователи смогут листая клипы из сериалов и фильмов, быстро открывать для себя новое. Это особенно актуально для младшей аудитории, привыкшей к короткому видео-формату.

Однако стоит заметить, что не все современные улучшения одинаково полезны. Недавно Netflix улучшил ситком 1980-х с помощью ИИ — результат ужаснул зрителей.

Источник: macrumors