«Невероятно посредственно»: DLC Starfield Shattered Space получило 41% положительных отзывов в Steam

Первое сюжетное дополнение к космической ролевой игре Starfield под названием «Shattered Space» вышло через год после релиза основной игры, но реакция игроков оказалась неоднозначной.

Дополнение появилось в продаже вчера и уже успело собрать значительное количество отзывов на платформе Steam. На данный момент лишь 41% из 929 рецензий имеют положительный характер, что соответствует категории «смешанные отзывы» по классификации Steam.

Главными объектами критики стали ограниченный контент и короткая продолжительность основного сюжета дополнения. Многие игроки отмечают, что им удалось пройти основную историю за несколько часов (5–6), что вызывает беспокойство, учитывая цену в $30 (в Украине 760₴).

Пользователи также выражают недовольство по поводу «перекрашенного» оружия и снаряжения, а также ограниченной территории для исследования. Некоторые сравнивают Shattered Space с предыдущими дополнениями от Bethesda: «Меньше контента, чем в любом DLC для Skyrim».

Несмотря на преимущественно негативные отзывы, общий тон рецензий остается довольно сдержанным. Как отметил один из пользователей в негативном отзыве: «Это не плохо, просто невероятно посредственно». Многие игроки характеризуют дополнение как «больше Starfield», что может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от отношения к оригинальной игре.

Стоит отметить, что базовая версия Starfield также имеет «смешанные» отзывы на Steam, хотя и с несколько более высоким показателем положительных рецензий (59%).

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Источник: Gamesradar