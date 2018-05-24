«Невозможный» двигатель EmDrive, вероятно, так и останется невозможным

Как гласит народная мудрость, когда кажется, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Судя по всему, именно это можно сказать о кажущимся ранее революционном двигателе EmDrive, нарушающем известные нам законы физики и сулившем возможность путешествовать на Марс и обратно за несколько недель. Но новые данные указывают на то, что, как это часто бывает с подобного рода сенсационными открытыми, EmDrive оказался «пустышкой».

Впервые про EmDrive мы писали еще в 2014 году. Напомним, идея двигателя, способного создавать тягу, по сути, из ничего (без использования топлива), принадлежит инженеру Роджеру Шойеру. Он представил прототип двигателя EmDrive еще в 1999 году – замкнутую герметичную металлическую емкость в виде конуса с микроволновым генератором вверху, излучающим потоки электромагнитного излучения в сторону широкого конца конуса и тем самым создавая тягу.

Ранее мы слышали о различных экспериментах, подтверждающих работоспособность этого экзотического двигателя. В ноябре 2016 года работе инженеры NASA сообщали о тяге около 80 микроньютонов при приложенной электрической мощности порядка 60 ватт. Спустя месяц китайцы заявили об успешных испытаниях «невозможного» двигателя EmDrive на борту космической станции Tiangong 2.

Теперь же группа исследователей из Дрезденского технического университета решили повторить эксперимент. И они действительно зарегистрировали определенную тягу, но решили пойти дальше. Они провели более глубокий анализ с дополнительными тестами и нашли вероятное объяснение. Ранее неучтенным фактором оказалось воздействие магнитного поля Земли на кабели, которые питают микроволновый усилитель. Если это так, то EmDrive не будет работать в космосе.

Чтобы исключить воздействие магнитного поля Земли на установку следует экранировать усилитель и камеру одновременно, увеличив размер металлической клетки Фарадея. Авторы статьи подчеркивают, что в предыдущих экспериментах EmDrive ничего такого не делалось, поэтому результаты нужно перепроверить.

Пока что окончательного вердикта нет. Ресурсу New Scientist руководитель исследования Мартин Таймар сообщил, что на перепроверку понадобится еще как минимум один год, но сейчас EmDrive кажется еще менее реальным, чем ранее.

Источник: Engadget и New Scientist