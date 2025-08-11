Неизвестный регулярно "угоняет" самолет 75-летнего американца — ремонтирует и возвращает в лучшем состоянии

Джейсон Хонг из Калифорнии в течение многих лет был счастливым владельцем Cessna Skyhawk 1958 года выпуска, пока с ним не начали происходить странные вещи — бело-красный одномоторный самолет регулярно исчезает из аэропорта и возвращается через некоторое время в лучшем состоянии.

Хонг уже давно не летает, однако во время празднования своего 75-летия 27 июля решил навестить своего «старого друга» в муниципальном аэропорту Корона. К удивлению мужчины, самолета на месте не было.

«Я запутался и изначально подумал, что припарковал его в другом месте, или же менеджер аэропорта его переместил», — вспоминает Хонг, который был растерянным настолько, что даже сомневался, стоит ли обратиться в полицию.

Благодаря сайту Flight Aware, который отслеживает рейсы, Хонгу удалось выяснить, что самолет по меньшей мере дважды пролетал над Южной Калифорнией под управлением неизвестного пилота — в течение 51 минуты 27 июля вблизи Палм-Спрингс и 22 минуты 28 июля из округа Риверсайд в направлении Ла-Верна. Хонг обратился в полицию и мысленно попрощался со своей собственностью, однако через два дня самолет нашли в аэропорту Брекетт-Филд.

Калифорниец, радуясь своей удаче, забрал аккумулятор, закрыл самолет и вернулся домой в надежде, что завести транспорт у воров теперь не будет возможности. Представьте эмоции мужчины, когда самолет снова исчез 3 августа.

Хонг снова обратился в полицию с вопросами, а что же происходит? Через некоторое время ему позвонили из другого управления и сообщили, что теперь самолет находится в аэропорту Долины Сан-Габриэль. Когда мужчина прибыл на место, его растерянность только усилилась:

«Я нашел его с аккумулятором», — рассказывает Хонг.

Также в самолете находилась совершенно новая гарнитура, поэтому таинственный похититель потратил сотни долларов, чтобы поднять самолет в воздух. Хонг предполагает, что это очень опытный пилот, который не просто летает, а имеет все необходимые навыки и инструменты для замены деталей.

Неизвестно, чем занимается полиция, однако местные инспекторы так и не приблизились к разгадке этих таинственных «похищений».

«Этот самолет просто постоянно исчезает внезапно», — говорит сержант Роберт Монтаньес из полицейского участка Короны. «Это очень странно».

Похищение самолета для этого региона само по себе было довольно редким случаем, поскольку, чтобы взять заявление Хонга полиция использовала форму для угнанных авто. После этих случаев, Cessna Skyhawk похищали и возвращали еще несколько раз. Но признаков, которые бы указали на личность похитителя, полиция до сих пор не увидела.

«Нет видео с камер, нет никаких реальных зацепок относительно того, кто угнал самолет», — говорит Монтаньес.

Хонга эти ситуации очень озадачивают и он не понимает мотивации похитителя:

«Кто-то ворвался в ваш дом, они ищут драгоценности или деньги, да? Но в этом случае, какая цель? Это как разбить окно, а потом поставить новое».

Мужчина общался с некоторыми постоянными клиентами аэропортов, где один рассказал, что видел в его самолете женщину в возрасте 40-50 лет и ростом 170 см, которая довольно странно себя вела.

Сейчас Хонг припарковал Cessna Skyhawk в другом аэропорту, однако опасается на нем летать до того, как проведет тщательный осмотр. Ну и собственно очередные временные угоны пока никто не отменял.

Источник: Dexerto, LA Times