Ничего нового: Цукерберг в Европарламенте повторил сказанное ранее о приватности и борьбе с фейковыми новостями

Как и было запланировано, Марк Цукерберг провёл встречу с представителями Европейского Парламента. Слушания были посвящены вопросам защиты данных пользователей и борьбы с фейковыми новостями.

Встреча длилась немногим менее двух часов. Сначала Марк Цукерберг выступил с коротким заявлением, а затем депутаты Европарламента задавали ему вопросы. В конце Цукерберг прокомментировал поднятые темы. Фактически, большая часть ответов главы Facebook была похожа на то, что он уже говорил в прошлом месяце, выступая перед Конгрессом США. Потому ничего нового озвучено не было.

Марк Цукерберг рассказал о последних нововведениях в сфере защиты данных пользователей и об улучшении ситуации с отслеживанием и удалением информации, нарушающей правила. Он также заявил, что Facebook ведёт расследование в отношении всех приложений, которые имели доступ к большому количеству данных пользователей.

Вместе с тем, представители Европарламента спрашивали у Цукерберга, насколько внутренние правила Facebook соответствуют новым правилам обращения с персональными данными в Европе (вступают в силу с 25 мая), интересовались ситуацией с утечкой данных пользователей в компанию Cambridge Analytica. Отдельно поднимался вопрос возможной угрозы, когда борьба с фейковыми новостями может нанести вред свободе самовыражения. Глава Facebook заверил, что соцсеть полностью готова к новым требованиям обращения с персональными данными в Европе. Что касается борьбы с фейковыми новостями и ненавистническим контентом, то этими вопросами займутся специально нанятые модераторы и улучшенные алгоритмы искусственного интеллекта. Фактически, он повторил свои предыдущие заявления по этим вопросам.

Также был поднят вопрос о так называемых теневых профилях. Речь идёт о ситуации, когда человек не имеет учётной записи в Facebook, но в процессе серфинга попадает на сайты, где имеются рекламные и аналитические инструменты Facebook. Парламентарии интересовались, действительно ли собирается информация о таких посетителях и что с ней происходит в дальнейшем. Марк Цукерберг пытался уйти от этого вопроса, но всё же с неохотой вынужден был признать факт существования теневых профилей. Однако, по его словам, сбор сведений в данном случае ведётся исключительно с целью не допустить нарушений.

«С точки зрения безопасности, мы считаем важным хранить эти сведения для защиты людей в нашем сообществе», — сказал он.

Но он не стал углубляться в эту тему и отвечать на дополнительные вопросы.

Те вопросы, которые остались без ответа во время проведения встречи, Марк Цукерберг пообещал осветить позже в письменном виде.

Источник: Engadget