Завтрашнее выступление Марка Цукерберга в Европарламенте будет транслироваться онлайн

Президент Европейского Парламента Антонио Таяни сообщил, что его завтрашняя встреча с главой Facebook Марком Цукербергом не будет проходить за закрытыми дверями. Напротив, планируется вести её трансляцию в режиме реального времени.

Таяни сделал соответствующее заявление в соцсети Twitter. Он отметил, что Цукерберг принял его предложение провести публичную встречу. Как ожидается, в ней также примут участие лидеры политических групп Европейского Парламента и некоторые члены Парламента. Изначально планировалось провести приватную встречу, но из-за критики общественности и парламентариев было принято решение изменить формат встречи.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30 — Antonio Tajani (@EP_President) 21 мая 2018 г.

Марк Цукерберг в прошлом месяце уже принимал участие в слушаниях в Конгрессе США. Там он отвечал на вопросы, связанные приватностью и возможным вмешательством в выборы президента США. Это стало следствием разразившегося недавно скандала, когда выяснилось, что компания Cambridge Analytica неправомочно использовала данные о 87 млн пользователей соцсети Facebook. Вероятно, встреча с президентом Европейского Парламента Антонио Таяни будет посвящена этим же вопросам. Трансляция встречи будет осуществляться на сайте Европейского Парламента.

Источник: The Verge