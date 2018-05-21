Новости
Завтрашнее выступление Марка Цукерберга в Европарламенте будет транслироваться онлайн
11

Завтрашнее выступление Марка Цукерберга в Европарламенте будет транслироваться онлайн

Завтрашнее выступление Марка Цукерберга в Европарламенте будет транслироваться онлайн

Президент Европейского Парламента Антонио Таяни сообщил, что его завтрашняя встреча с главой Facebook Марком Цукербергом не будет проходить за закрытыми дверями. Напротив, планируется вести её трансляцию в режиме реального времени.

Таяни сделал соответствующее заявление в соцсети Twitter. Он отметил, что Цукерберг принял его предложение провести публичную встречу. Как ожидается, в ней также примут участие лидеры политических групп Европейского Парламента и некоторые члены Парламента. Изначально планировалось провести приватную встречу, но из-за критики общественности и парламентариев было принято решение изменить формат встречи.

Марк Цукерберг в прошлом месяце уже принимал участие в слушаниях в Конгрессе США. Там он отвечал на вопросы, связанные приватностью и возможным вмешательством в выборы президента США. Это стало следствием разразившегося недавно скандала, когда выяснилось, что компания Cambridge Analytica неправомочно использовала данные о 87 млн пользователей соцсети Facebook. Вероятно, встреча с президентом Европейского Парламента Антонио Таяни будет посвящена этим же вопросам. Трансляция встречи будет осуществляться на сайте Европейского Парламента.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить