Завтрашнее выступление Марка Цукерберга в Европарламенте будет транслироваться онлайн

Президент Европейского Парламента Антонио Таяни сообщил, что его завтрашняя встреча с главой Facebook Марком Цукербергом не будет проходить за закрытыми дверями. Напротив, планируется вести её трансляцию в режиме реального времени.

Таяни сделал соответствующее заявление в соцсети Twitter. Он отметил, что Цукерберг принял его предложение провести публичную встречу. Как ожидается, в ней также примут участие лидеры политических групп Европейского Парламента и некоторые члены Парламента. Изначально планировалось провести приватную встречу, но из-за критики общественности и парламентариев было принято решение изменить формат встречи.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30

