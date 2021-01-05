Nintendo покупает Next Level Games — разработчика Luigi’s Mansion 3 и Super Mario Strikers

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Nintendo сегодня объявила о покупке канадской студии Next Level Games, которая вот уже семь лет является ее эксклюзивным партнером (делает игры только для японской платформы).

Офис Next Level Games расположен в Ванкувере. Студия в первую очередь известна по второй и третье частях серии приключенческих игр Luigi’s Mansion. Другие известные работы Next Level Games для Nintendo — Super Mario Strikers (GameCube и Wii), Metroid Prime: Federation Force (3DS) и перезапуск Punch-Out!! на Wii.

В Nintendo заявили, что покупка позволит выделить внутренние ресурсы для развития и ускорить разработку совместных проектов. По условиям сделки, Nintendo выкупит 100% акций Next Level Games. В то же время сумма сделки не разглашается.

Закрыть сделку, которой еще предстоит пройти все необходимые в таких случаях формальности, включая процедуру одобрения регулирующими органами, стороны планируют к марту 2021-го. В Nintendo отмечают, что покупка Next Level Games окажет лишь незначительное влияние на ее прибыль в этом финансовом году.