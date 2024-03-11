Новости Софт 11.03.2024 в 20:25 comment views icon

НКЕК вносит изменения в MNP: запрещает ограничения и вводит звуковой сигнал вместо голосового предупреждения

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) предлагает внести некоторые изменения в Порядок предоставления услуги Mobile Number Portability (MNP).

Напомним, MNP — это услуга переноса мобильного номера с полным его сохранением при переходе к другому мобильному оператору. Она позволяет сменить оператора связи, перейти на обслуживание к компании, предлагающей более выгодные тарифы или лучшее покрытие, сохраняя при этом свой текущий мобильный номер. Как заявляют в НКЕК, с момента запуска услуги MNP 1 мая 2019 года ею воспользовались абоненты для переноса примерно 4,5 тыс. номеров.

Чтобы сделать услугу более удобной и улучшить ее доступность, НКЭК одобрила следующие изменения в Порядок предоставления услуг переноса номеров:

  • запрет накладывать ограничения на абонентов относительно возможности получения ими услуги переноса номера, в том числе путем предоставления любых дополнительных услуг, которые изменяют, усложняют или делают невозможным получение услуги для абонента;
  • сокращение сообщения о звонке на перенесенный номер путем предоставления только звукового сигнала (зуммера) — без голосового сообщения о том, что абонент звонит на номер, перенесенный в сеть другого оператора;
  • предоставление НКЭК права принимать оперативные решения о приостановлении предоставления услуги MNP в случае кибератак, аварий.

Ознакомиться с проектом постановления НКЭК «Об утверждении Порядка предоставления услуг переноса номеров» можно по следующему адресу. Нацкомиссия будет принимать замечания и предложения к документу в срок до 18 марта 2024 года.

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