НКРЭКУ выступает за отмену льготного тарифа на электроэнергию (до 100 кВт∙ч) для населения





Вчера в новости о потенциальном запрете строительства новых солнечных и ветровых электростанций мы вскользь упоминали о кризисе украинского энергорынка, которым мы обязаны, главным образом, пресловутым « зеленым» тарифам (и речь здесь не о домашних СЭС). 5 апреля в Верховной раде прошел круглый стол на тему выхода украинской энергетики из кризиса, где в числе прочих антикризисных мер для стабилизации рынка предложили отменить льготный тариф на электроэнергию для населения.

Уточним, что речь идет о минимальном тарифе на первые 100 кВт∙ч в месяц — сейчас этот тариф составляет 90 коп. за 1 кВт·ч (с учетом НДС). Если его отменят, то украинцам придется платить как минимум вдвое дороже — 1,68 грн за каждый 1 кВт·ч потребленной энергии.

В комиссии НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и защиты окружающей среды), занимающейся регулированием тарифов, предлагают отменить этот тариф. По подсчетам регулятора, это позволит сэкономить 12 млрд грн в год на компенсации тарифов. Общий дефицит денег в энергосистеме (в частности, средств для выплат по «зеленом» тарифу), по прогнозу регулятора, в 2020 году достигнет 21 млрд грн. Отмену льготного тарифа предусматривают оба предложенные регулятором варианта сценария выхода из кризиса. Разница между ним в сроках: первый предполагает более позднюю отмену с 01.01.2021 года, а второй (правильно) более раннюю — уже с 01.07.2020 года. И, похоже, в НКРЭКУ больше склоняются ко второму варианту. Что интересно, регулятор характеризует этот вариант как более «мягкий». Всего же в нем семь шагов. Вот шесть остальных:

запрет строительства новых мощностей по ВИЭ до момента решения вопроса строительства быстроманевренных мощностей;

уменьшение «зеленого» тарифа для всех СЭС / ВЭС. Для СЭС — на 30%, для ВЭС — на 15% (потенциальный эффект: экономия +11 млрд грн);

рынок мощности — создание «стратегического резерва» в размере 7 млрд грн ежегодно за счет производителей ВИЭ;

безоплатные ограничение не более 20%;

100% ответственность за небалансы;

обеспечение механизма компенсации ограничения отпуска ВИЭ по команде диспетчера.

Что касается первого варианта сценария, то в нем девять шагов. Ниже списком приводим те, которые не дублируются во втором плане:

уменьшение «зеленого» тарифа для всех СЭС / ВЭС до 9 (8) евроцентов соответственно (потенциальный эффект: экономия + 15 млрд грн);

чтобы обеспечить инвесторам справедливое и непредвзятое отношение к их правомерным ожиданиям, по решению Кабмина инвестор может получить возмещение понесенных капитальных, операционных и финансовых затрат по обеспечению доходности к 2030 году на уровне доходности 10-летних ОВГЗ в евро с маржой 200 bps (+2%), с учетом полученных средств за «зеленый» тариф. «Это решение сэкономит 15 млрд грн. Чтобы обезопасить инвесторов от предвзятого отношения мы предлагаем выплачивать им компенсации в зависимости от их доходности с маржей в 2% с учетом того, что они заработают в рамках работы рынка. После компенсации перейти на цены на Рынок на сутки вперед», — сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко. Порядок расчета возмещения убытков утверждается распоряжением Кабинета министров Украины или:

после возмещения понесенных капитальных, операционных и финансовых затрат введения Feed-in Premium к цене РСВ в 2030 году для СЭС на уровне 3,8 евроцентов, для ВЭС -1,3 евроцента;

рынок мощности — создание «стратегического резерва» / Resilence Fund — дополнительные платежи для обеспечения операционной безопасности маневренных мощностей на уровне 7 млрд грн ежегодно из-за увеличения тарифа на диспечеразацию ОСП.

Источник: Elektrovesti.net