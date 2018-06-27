НКРСИ и мобильные операторы утвердили окончательную дату запуска услуги переноса номера (MNP) на 1 мая 2019 года

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) совместно с украинскими операторами мобильной связи согласовала дату внедрения услуг по переносу абонентских номеров в Украине (MNP) на 1 мая 2019 года, сообщается на официальном сайте регулятора.

Данное решение было принято на встрече руководства НКРСИ, председателя Украинской ассоциации операторов связи «Телас», уполномоченных представителей операторов мобильной связи и государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот», который выступает администратором централизованной базы данных перенесенных номеров.

Во время совещания было рассмотрено состояние внедрения услуг по переносу абонентских номеров, а также обсуждался вопрос актуализации ориентировочного плана мероприятий по внедрению указанной услуги. По итогам совещания был одобрен актуализированный «Ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг по переносу абонентских номеров (по состоянию на 13.06.2018)».

Согласно данному плану, все работы для внедрения услуги переноса номера должны быть завершены до 1 февраля 2019 года. Затем на протяжении трех месяцев с 4 февраля по 30 апреля запланирована тестовая эксплуатация системы, после чего 1 мая 2019 года услуга MNP должна запуститься в финальном варианте.

Интересно, что представители оператора lifecell высказали особое мнение, которое предлагает ограничиться одним месяцами тестирования и запустить MNP на два месяца раньше, то есть 1 марта 2019 года. Нельзя исключать, что если тестирование будет проходить успешно, то все участники процесса действительно примут согласованное решение по более раннему запуску услуги.

Напомним, что в начале июля стало известно, что судебные споры вокруг услуги переноса номера завершились и НКРСИ рассчитывает запустить услугу MNP в феврале 2019 года.

Источник: НКРСИ