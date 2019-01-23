НКЦБФР предупреждает о возможном мошенничестве при покупке акций Tesla в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила, что покупка акций компании Tesla и других иностранных эмитентов через компанию «Насдак Групп Украина» сопряжена с рисками.

Как говорится в сообщении регулятора, компания «Насдак Групп Украина» позиционирует себя в качестве официального представителя фондовой биржи NASDAQ в украинском сегменте, а также в качестве официального партнёрского офиса компании Tesla в Украине. При этом «Насдак Групп Украина» предлагает приобрести ценные бумаги компании Tesla. Это можно сделать путём предоставления консультационных услуг и открытия лицевого счёта на фондовой бирже NASDAQ через личный кабинет на официальном сайте партнёрского офиса «Насдак Групп Украина».

Однако, по данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, «Насдак Групп Украина» не является профессиональным участником фондового рынка. Регулятор направил запрос компании о порядке и механизме приобретения ценных бумаг Tesla и порядке открытия счетов инвесторам. Но официальный ответ получить так и не удалось, так как отправленная корреспонденция возвращается.

«Следовательно, при принятии решения об инвестировании в ценные бумаги (в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов) во избежание потери средств предлагаем выяснять информацию относительно профессионального участника, который предлагает услуги (наличие соответствующих лицензий, деловая репутация, местонахождение и т.д.), и эмитента, ценные бумаги которого планируется приобрести (регистрация выпуска ценных бумаг, местонахождение, допуск ценных бумаг к обращению в Украине)», — сообщили в НКЦБФР.

Добавим, в прошлом году были утверждены изменения в законодательстве, благодаря чему граждане Украины теперь имеют возможность покупать иностранные ценные бумаги на зарубежных биржах и свободно ими распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству и т.д. Одновременно была упрощена процедура допуска ценных бумаг на рынок Украины и сняты ограничения объема иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению на рынке Украины. Но при осуществлении такой деятельности следует прислушаться к рекомендациям НКЦБФР и тщательно проверить компании, с которыми планируется сотрудничать. Это позволит сократить риски потери денежных средств в результате мошеннических действий.

Источник: НКЦБФР