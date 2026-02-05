YouTube запустил автоматический дубляж для всех: 27 языков и функции Lip Sync и "Экспрессивная речь"

YouTube объявил о нескольких обновлениях своей функции AI-автодубляжа, которая теперь доступна для всех и поддерживает 27 языков. Также стартовала функция «экспрессивная речь», которая учитывает эмоциональные нюансы передачи тех или иных лингвистических моментов.





Платформа, принадлежащая Google, уже длительное время работает над добавлением многоязычной аудиоподдержки для видео. YouTube анонсировал ИИ-автодубляж еще в 2024 году — сначала с доступом для ограниченного круга авторов, а затем в сентябре прошлого года расширил его на миллионы креаторов во всем мире. Функция позволяет просматривать видео на языках, отличных от родного, и помогает авторам охватывать более широкую аудиторию. YouTube уверяет, что использование AI-автодубляжа не ухудшает показатели в алгоритмах рекомендаций оригинального видео и может улучшать его обнаружение на других языках.

YouTube сообщил, что в декабре в среднем более шести миллионов зрителей ежедневно смотрели не менее 10 минут ИИ-дублированного контента. В то же время использование ИИ для дубляжа означает, что иногда машина может не точно передавать тон, эмоции или окружающее звучание, присущие автору. Авторы, которым не нравится ИИ-дубляж, могут добавлять собственные дорожки или полностью отключить функцию. Во время просмотра видео нажмите на иконку шестеренки, далее выберите «Аудиодорожка», чтобы проверить, доступны ли дополнительные языки.

Функция Expressive Speech («экспрессивная речь») также постепенно становится доступной для всех каналов YouTube на восьми языках: английском, хинди, французском, немецком, индонезийском, итальянском, португальском и испанском. Ее также показывали в 2024 году на мероприятии Made by YouTube. Это на несколько шагов впереди Expressive Captions, которые компенсируют недостаток нюансов в языке и звуке, добавляя к субтитрам акценты, тон и индивидуальность. YouTube использует вашу историю просмотров, чтобы выбрать язык по умолчанию для видео.

Новая опция Preferred Languages в настройках позволяет выбрать языки, на которых вы хотите смотреть видео. На компьютере откройте иконку профиля > Settings > Playback and performance, далее нажмите Add or edit languages в разделе Language и отметьте нужные языки. Настройка доступна на Android, iOS и в веб-версии и применяется к аудиодюбляжу, заголовкам и описаниям. Если видео доступно на одном из ваших приоритетных языков, YouTube не будет использовать AI-дубляж и по умолчанию будет воспроизводить оригинальную аудиодорожку.





Платформа также тестирует функцию Lip Sync, которая деликатно согласовывает движения губ спикера с переведенной аудиодорожкой, чтобы дублированное видео воспринималось так же естественно, как и оригинал. Кроме этого, YouTube вводит Automatic Smart Filtering для авторов — инструмент, который помогает определить, когда видео не стоит дублировать, чтобы сохранить аутентичность контента, например в случае музыкальных клипов или «тихих» влогов. Говоря об ИИ, YouTube пообещал бороться с низкокачественным ИИ-контентом и анонсировал новые инструменты против дипфейков для авторов. Также платформа недавно закрыла лазейку с фоновым воспроизведением в YouTube Premium.

Источник: Neowin.net