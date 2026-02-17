Файлы в формате видео: новый инструмент превращает YouTube в безлимитное хранилище

На GitHub появился проект, который без потерь кодирует файлы в видеоформат для хранения на YouTube с помощью yt-media-storage.





Файлы преобразуются в видео формата FFV1 без потерь внутри контейнеров MKV для загрузки на YouTube, превращая платформу в неограниченное облачное хранилище. Данные без потерь кодируются в видео и так же наоборот в исходный файл. Это позволяет избежать обычных затрат на облачное хранение благодаря бесплатной неограниченной возможности загрузки на YouTube.

Инструмент создал пользователь GitHub PulseBeat02 на GitHub. Он имеет вид обычной командной строки и графический интерфейс для кодирования и извлечения данных. Техническая архитектура построена на многоуровневом резервировании для обеспечения надежного хранилища данных. Система использует коды Wirehair fountain для резервирования и восстановления для исправления потенциальных артефактов, которые возникают в процессе обработки видео на YouTube.

Файлы делятся на фрагменты и кодируются с помощью Wirehair fountain, а затем встраиваются в видеокадры во время кодирования. В процессе декодирования система извлекает пакеты из видео и восстанавливает исходный файл. Дополнительное шифрование использует libsodium с алгоритмом XChaCha20-Poly1305 для защиты данных перед загрузкой.





Данные кодируются в разрешении 4K (3840×2160) со скоростью 30 кадров в секунду с механизмами резервирования для обработки видео в конвейере YouTube. FFV1 — видеокодек без потерь внутри кадра. В отличие от распространенных кодеков, таких как HEVC, которые отбрасывают данные для уменьшения размера файла, FFV1 сохраняет каждый бит данных исходного источника. Это делает его удобным для использования в приложениях по сохранению данных когда необходимо идеально восстановить исходный файл.

Проект предлагает несколько способов доступа, отвечающих различным предпочтениям пользователей. Как интерфейс командной строки, так и графический интерфейс позволяют пользователям кодировать файлы с помощью команд терминала или графического приложения. Графический интерфейс поддерживает пакетную обработку данных с возможностью загрузить в очередь несколько файлов для последовательного кодирования. Однако для сборки проекта необходимы CMake 3.22, компилятор C++23, FFmpeg, libsodium, OpenMP и Qt6 (Core и Widgets). Для использования кодировщика FFV1 в формате mp4 системе необходим FFmpeg версии 8 или выше.

Пользователи также должны уметь компилировать из исходного кода, используя C++23. Однако проект предлагает артефакты сборки как для CLI, так и для GUI через конвейер CI/CD. Несмотря на определенную техническую сложность, этот проект уже вызывает серьезное юридическое беспокойство. На портале Hacker News, его обсуждение свелось к вероятности нарушения условий предоставления услуг и рисков блокировки учетных записей.

Репозиторий набрал 367 звездочек на GitHub и уже имеет 38 форков и 40 коммитов в ключевой ветке. Это свидетельствует об интересе со стороны сообщества и активной вовлеченности разработчиков к работе с кодом. В обсуждении также отмечается, что в условиях использования YouTube прямо запрещается такой подход.

«Сервис предназначен для просмотра и обмена видео, а не как универсальное облачное хранилище файлов», — прямо отмечается в условиях использования платформы.

Участники обсуждения выражают беспокойство из-за риска блокировки аккаунта на платформе. Один из комментаторов отметил, что пользователи ежедневно беспокоятся о том, когда, а не о том, заблокирует ли вообще YouTube их аккаунт из-за нарушения условий использования.

