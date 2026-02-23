banner
Новости Софт 23.02.2026 comment views icon

В YouTube Music "сломалась" подписка Premium: люди платят деньги, а реклама не исчезает

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

В YouTube Music "зламалась" підписка Premium: люди платять гроші, а реклама не зникає

Google подтвердила проблему с воспроизведением YouTube Music на устройствах Google Home и Nest: пользователи с активной подпиской YouTube Premium начали слышать рекламу, хотя сервис должен работать без нее.


Для большинства подписчиков отсутствие рекламы — это главная причина оплачивать Premium-подписку. Поэтому ситуация, когда умная колонка внезапно вставляет рекламные ролики перед треками или между ними, вызвала волну жалоб. На форуме Reddit пользователи сообщили, что их устройства Google Home и Nest начали воспроизводить рекламу, несмотря на активную подписку. Автор первоначального сообщения отметил, что пользуется сервисом еще со времен Google Play Music, перезагрузил Home Hub, но реклама не исчезла.

Другие владельцы устройств описывают 30-секундные паузы между песнями, проблемы с загрузкой треков и полную тишину перед тем, как запускается рекламный блок. Некоторые заметили, что вместо персонализированных подборок сервис включал случайные хиты из чартов Top 40, которые не соответствуют истории прослушиваний. Часть пользователей не смогла запустить трансляцию с ПК на колонку, а один из них сообщил, что устройство проиграло рекламу сразу после перезагрузки — без какой-либо команды.

В то же время YouTube Music на смартфонах и планшетах у части пользователей работал корректно. Это может указывать на локализацию проблемы именно в экосистеме Google Home.


Аккаунт GoogleNestCommunity в той же ветке ответил, что компания «знает о проблеме с воспроизведением YouTube Music на некоторых устройствах Google Home» и расследует ее. В заявлении прямо не упоминаются реклама или Premium, однако контекст дискуссии свидетельствует, что речь идет именно об этих сбоях.

Сейчас Google не раскрывает причину ошибки, масштаб распространения или возможную связь с параллельными сбоями других сервисов, в частности Steam, которые испытывают проблемы из-за инфраструктурных трудностей. Также нет информации о сроках исправления. Напомним, в последнее время Google усилила борьбу с блокировщиками рекламы. Однако иногда это приводит к нежелательным последствиям, когда даже часть подписчиков YouTube Premium сталкивается с проблемами.

YouTube закрыл комментарии и описания видео для людей с блокировщиками рекламы

Спецпроекты
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Источник: androidauthority

Популярные новости

arrow left
arrow right
YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Google разрешил удалять данные паспортов и личные откровенные фото из поиска
YouTube закрыл комментарии и описания видео для людей с блокировщиками рекламы
Google Meet получил "живой" перевод в приложениях на Android и iOS
Google Chrome на ПК получил режим "разделенного просмотра": как включить
Осторожно: функцию изменения адреса Gmail используют для фишинга
Google требует от работников, недовольных ИИ, добровольного увольнения
Альтернатива Zoom и Google Meet: WhatsApp начал принимать видеозвонки в веб-версии
Больше Liquid Glass: Google добавит в Android 17 дизайн "жидкого стекла" из iOS 26
Первые скриншоты Android 17: оповещения и быстрые настройки
YouTube запустил автоматический дубляж для всех: 27 языков и функции Lip Sync и "Экспрессивная речь"
Google Pixel 10a: официальный рендер, цена и дата выхода
В развитых странах ИИ используют вдвое меньше: 40% людей в США против 84% в Нигерии
Google Project Genie обвалил акции видеоигровых компаний: это ИИ, создающий 3D-миры
YouTube пытается блокировать фоновое воспроизведение в сторонних браузерах
Сколько на самом деле Tesla Robotaxi — исследование выявило, что громкий запуск оказался "пшиком"
Google Фото позволил превращать снимки в видео по текстовому описанию
Google исправила множество багов Pixel в Android 16 QPR3 Beta 2
Google раскрыла дату смерти Chrome OS и близкий релиз "Android для ПК"
Много скриншотов Android 17: главный экран и меню настроек
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить