В YouTube Music "сломалась" подписка Premium: люди платят деньги, а реклама не исчезает

Google подтвердила проблему с воспроизведением YouTube Music на устройствах Google Home и Nest: пользователи с активной подпиской YouTube Premium начали слышать рекламу, хотя сервис должен работать без нее.





Для большинства подписчиков отсутствие рекламы — это главная причина оплачивать Premium-подписку. Поэтому ситуация, когда умная колонка внезапно вставляет рекламные ролики перед треками или между ними, вызвала волну жалоб. На форуме Reddit пользователи сообщили, что их устройства Google Home и Nest начали воспроизводить рекламу, несмотря на активную подписку. Автор первоначального сообщения отметил, что пользуется сервисом еще со времен Google Play Music, перезагрузил Home Hub, но реклама не исчезла.

Другие владельцы устройств описывают 30-секундные паузы между песнями, проблемы с загрузкой треков и полную тишину перед тем, как запускается рекламный блок. Некоторые заметили, что вместо персонализированных подборок сервис включал случайные хиты из чартов Top 40, которые не соответствуют истории прослушиваний. Часть пользователей не смогла запустить трансляцию с ПК на колонку, а один из них сообщил, что устройство проиграло рекламу сразу после перезагрузки — без какой-либо команды.

В то же время YouTube Music на смартфонах и планшетах у части пользователей работал корректно. Это может указывать на локализацию проблемы именно в экосистеме Google Home.





Аккаунт GoogleNestCommunity в той же ветке ответил, что компания «знает о проблеме с воспроизведением YouTube Music на некоторых устройствах Google Home» и расследует ее. В заявлении прямо не упоминаются реклама или Premium, однако контекст дискуссии свидетельствует, что речь идет именно об этих сбоях.

Сейчас Google не раскрывает причину ошибки, масштаб распространения или возможную связь с параллельными сбоями других сервисов, в частности Steam, которые испытывают проблемы из-за инфраструктурных трудностей. Также нет информации о сроках исправления. Напомним, в последнее время Google усилила борьбу с блокировщиками рекламы. Однако иногда это приводит к нежелательным последствиям, когда даже часть подписчиков YouTube Premium сталкивается с проблемами.

Источник: androidauthority