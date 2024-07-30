Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 имеет до 29 часов автономности — цена «кусается»

Lenovo начала развертывание ThinkPad T14s Gen 6. Компания утверждает, что ноутбук с Snapdragon X Elite поддерживает до 29 часов автономной работы.

Даже среди других ноутбуков на Windows 11 с процессорами Qualcomm с процессорами Qualcomm это выдающаяся автономность. Маркетинговые заявления, конечно, не всегда точно соответствуют реалиям, но они все равно должны на что-то опираться.

Известно, что Lenovo измерила 29 часов, которые указаны на автономности ThinkPad T14s в тесте локального воспроизведения видео. Его должна обеспечить встроенная батарея емкостью 58 Вт*ч — умеренный объем даже для тонкого и легкого современного ноутбука, который весит всего 1,24 кг и толщиной 16,9 мм.

В Lenovo ThinkPad T14s установлен процессор Qualcomm Snapdragon X Elite с 12 ядрами Oryon на основе архитектуры ARM. Известно о системе охлаждения с двумя вентиляторами. Ноутбук имеет 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x 8448 МГц и накопитель SSD 1 ТБ.

14″ дисплей имеет разрешение 2800 x 1800 пикселей (2,8K) и сертификат HDR True Black 500, 100% охват цветового пространства DCI-P3, поддержку Dolby Vision, антибликовое покрытие и низкий уровень синего света.

ThinkPad T14s оснащен 2 разъемами USB-A, 2х Thunderbolt 4, 1х HDMI 2.1, слотом для SIM-карты, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, аудиоразъемом 3,5 мм и микрофоном с шумоподавлением. Этот ноутбук создан для бизнеса, поэтому он имеет лучший выбор портов, чем многие другие и некоторые специальные возможности. также он более прочный, чем обычные модели для потребителей.

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Ноутбук уже можно увидеть в официальном магазине Lenovo в США по цене $1754. Отмечается, что применена скидка в 35% от стоимости $2699. В украинском магазине Lenovo ThinkPad T14s пока нет в наличии.

Источник: Tom`s Hardware

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