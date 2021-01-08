Ноутбуки LG Gram получили процессоры Intel 11-го поколения, дисплеи с соотношением 16:10 и большие батареи

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Компания LG обновила линейку ноутбуков Gram и подготовила к выпуску 5 новых моделей, 2 из которых являются конвертируемыми устройствами 2-в-1. Все новинки оснащены процессорами Intel 11-го поколения (Tiger Lake) с GPU Iris X и дисплеями с соотношением сторон 16:10.

Наиболее крупная модель содержит 17-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2560×1600 точек. Несмотря на большие размеры, устройство имеет массу всего 1,35 кг. А наиболее компактная 14-дюймовая модель и вовсе весит 999 г.

Все новинки комплектуются оперативной памятью LPDDR4x объёмом 8 или 16 ГБ, а также твердотельными накопителями NVMe. Также они содержат клавиатуры с подсветкой, модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и соответствуют требованиям стандарта MIL-STD-810G. Устройства содержат по два порта USB 4 Gen 3×2 (USB PD, Thunderbolt 4), два порта USB 3.2 Gen2x1, одному выходу HDMI, слоту для карт памяти microSD и звуковому разъёму. Модели с 17- и 16-дюймовыми дисплеями получили батареи ёмкостью 80 Втч, которые обеспечивают до 19,5 часа. В 14-дюймовых версиях стоят батареи ёмкостью 72 Втч.

Конвертируемые ноутбуки LG Gram 2-в-1 модельного ряда 2021 года по своим техническим характеристикам почти не отличаются от обычных устройств. Они дополнительно оснащены сенсорной панелью с поддержкой стилусов Wacom AES 2.0 и содержат защитное стекло дисплея Gorilla Glass 6.

Информация о сроках начала продаж и цене новых ноутбуков LG Gram пока не сообщается.

Источник: gsmarena