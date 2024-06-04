Ноутбуки, портативные игровые консоли, роботы и другие новинки MSI на COMPUTEX 2024

На выставке COMPUTEX 2024 компания MSI представила несколько новых устройств, в том числе на базе искусственного интеллекта.

В этом году MSI представляет совершенно новый Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, оснащенный процессором Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake) и видеокартой серии NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков. Устройство имеет обновленную OLED-панель с разрешением 4K и уникальные элементы дизайна. Ноутбук Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport поставляется в комплекте с премиальными аксессуарами, такими как кобрендированный чехол для ноутбука, мышь и коврик для мыши.

В сериях MSI Prestige и Summit представлены новые ноутбуки для бизнеса и повышения производительности на базе искусственного интеллекта. Эти новинки оснащены процессорами Intel Core Ultra (Lunar Lake), которые обеспечивают более 100 TOPS производительности искусственного интеллекта.

Кроме того, MSI представляет модели Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+, Creator A16 AI+ и Stealth A16 AI+, оснащенный новейшими процессорами AMD Ryzen AI 300 серии.

MSI показала Claw 8 AI+ ─ первую в мире игровую портативную консоль на базе процессора Intel Core Ultra (Lunar Lake). Это устройство имеет 8-дюймовый FHD-дисплей и порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 4.

MSI в партнерстве с Bethesda представили лимитированную серию устройств Claw x Fallout, выпущенную под общим брендом. Эта модель оснащена 7-дюймовым FHD-дисплеем и уникальным дизайном, вдохновленным персонажами серии Fallout — Хранилищами, Пип-Боями и роботами.

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Также MSI представляет гибридные видеокарты «все в одном» с жидкостным охлаждением — SUPRIM FUZION и EXPERT FUZION. SUPRIM FUZION удостоена награды «Лучший выбор» на выставке COMPUTEX 2024. Эта видеокарта оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090 и охлаждается с помощью запатентованной жидкостной системы MSI, встроенной в корпус видеокарты. EXPERT FUZION оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER.

Кроме того, MSI присоединяется к экосистеме Microsoft Dynamic Lighting. Пользователи смогут управлять цветами и эффектами RGB на поддерживаемых устройствах без установки дополнительного программного обеспечения сторонних производителей. MSI планирует последовательно выпускать будущие видеокарты с поддержкой технологии Microsoft Dynamic Lighting.

MSI выпускает новые мониторы PerfectEdging серии PRO MP 120 Гц, включая серии PRO MP252 E2 и PRO MP271A E2. Эти мониторы предлагают частоту обновления 120 Гц и время отклика MPRT 1 мс.

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Дополнительно MSI показала автономный мобильный робот MSI AMR-AI-Cobot Pro на базе технологий NVIDIA. Он оснащен манипулятором, предназначенным для повышения производительности и безопасности в различных отраслях промышленности. Работая на платформе NVIDIA Jetson AGX Orin, он обеспечивает точную навигацию на основе SLAM, эффективное 3D планирование маршрутов, обнаружение объектов и интеграцию со сторонними приложениями. Он может использоваться в различных отраслях, включая полупроводниковую промышленность, производство панелей, электронику, складское хозяйство, логистику, текстильную промышленность, биотехнологии и пищевую промышленность.

Еще одна новинка — автономный мобильный робот MSI AMR-AI-Delivery Robot Pro, основанный на платформе NVIDIA Jetson AGX Orin и оснащенный функциями искусственного интеллекта. Робот обеспечивает интеллектуальное распознавание лица и речи для безопасной и точной доставки, а также навигацию в различных средах благодаря возможностям SLAM, 3D маршрутам и обнаружению объектов. Поддержка сторонних API обеспечивает интеграцию с другими приложениями, что обеспечивает его использование на заводах, складах, медицинских учреждениях, в офисах, жилых районах и торговых центрах.