«Нова пошта»: На карантине украинцы стали чаще и больше покупать на AliExpress

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Как отмечает почтовый оператор «Нова пошта», во время карантина всё больше украинцев стали прибегать к онлайн-покупкам на иностранных торговых площадках. ТОП самых любимых зарубежных интернет-магазинов возглавил Aliexpress, а количество заказов с него возросло на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

В магазине Aliexpress выросло не только количество заказов, но увеличился и средний чек покупок. Если до карантина он составлял $6,6, то теперь средний чек вырос до $11,6, а среди заказов украинцев увеличилось количество защитных средств и товаров медицинского назначения — маски, респираторы, термометры и др. Но самыми популярными категориями товаров остаются чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, одежда, обувь, белье и БАДы.

Вторую строчку после Aliexpress по популярности среди украинцев занимают американские онлайн-магазины: iHerb, Ebay, Amazon и 6p.m.

«Рост объёмов мы связываем с запуском на сайте AliExpress заказа доставки напрямую в отделение «Новой почты». Нужно лишь указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее отделение, — комментирует Юрий Беневитский, директор «Новая почта Глобал». — В среднем за день клиенты «Новой почты» заказывают около 2,6 тонн товаров исключительно с Aliexpress. Сейчас мы регулярно доставляем покупки чартерными грузовыми самолетами и поездом. Следующий самолёт ожидаем уже в начале мая».

Отмечается, что за первый квартал 2020 года «Новая почта Глобал», входящая в группу компаний «Нова пошта», доставила только самолётами более 1 тыс. тонн товаров из Китая и США.