«Нова пошта» открыла в Киеве отделение с коворкингом

Компания «Нова пошта» приступила к тестированию нового формата отделений в Киеве. Она объединила грузовое отделение с небольшим коворкингом для работы. Теперь клиенты смогут не только отправлять и получать грузы до 1100 кг, но и поработать даже когда нет энергоснабжения.

Отделение и коворкинг оборудованы генераторами и бесперебойной интернет-связью, поэтому могут работать без электроэнергии длительное время. Рабочая зона коворкинга рассчитана на 8 рабочих мест. Для всех посетителей доступны бесплатный Wi-Fi, кофемашина и установлены зарядные станции, позволяющие подзаряжать одновременно несколько электронных устройств. Кроме рабочих мест, в помещении установлена мягкая мебель и детский уголок.

Отделение-коворкинг №2 находится в Киеве по адресу ул. Богатырская, 11. Отделение работает ежедневно:

с 08:00 до 21:00 – в будни,

с 09:00 до 18:00 – по выходным.

Компания планирует масштабировать этот проект и запустить такие коворкинги и по другим городам.