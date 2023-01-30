«Нова Пошта» планирует завоевать рынок ЕС с помощью собственной авиакомпании Supernova Airlines – сейчас она использует 2 самолета Ан-26

Украинский почтовый оператор «Нова Пошта» имеет амбициозные планы по завоеванию европейского рынка. По словам совладельца компании Вячеслава Климова, в первой половине 2023 года отделения компании появятся в Германии, Литве, Чехии и Румынии. За год количество отделений в Польше вырастет до 48, а количество международных посылок – в 1,5 раза. Овладеть европейским рынком должна помочь собственная авиакомпания Supernova Airlines.

Авиапарк Supernova Airlines

Для перевозки отправлений авиакомпания будет использовать два самолета Ан-26, взятых в лизинг в Expedition Aviation из ОАЭ. Это не самые новые борта, они были выпущены еще в 1978 и 1982 году. Однако они помогут ускорить доставку и обеспечат контроль над логистикой. Теперь компания не будет зависеть от фрахта свободного места в самолетах других компаний, а также сможет снизить себестоимость доставки. Первые полеты самолетов Supernova Airlines должны состояться уже в марте.

По замыслу, самолеты Ан-26 будут перевозить грузы только внутри Европы и будут базироваться в Польше до окончания войны. По всей вероятности, их логистический центр будет в Жешуве. Такая база позволит обслуживать почти всю Европу. Поскольку воздушное пространство Украины во время войны закрыто, доставка посылок из европейских аэропортов в Украину будет происходить автомобильным транспортом. После войны самолеты НП будут доставлять грузы в аэропорты «Борисполь» и «Львов».

Кроме указанных Ан-26, «Нова Пошта» намерена арендовать еще два самолета, которые смогут выполнять дальнемагистральные рейсы – из США и Китая. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры. До войны «Нова Пошта» хотела взять в лизинг Boeing 737-800, В757 или Airbus 321. Но сейчас планы приходится пересматривать из-за полномасштабного вторжения России в Украину, потому что украинским компаниям трудно договориться с международными лизингодателями.

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«Именно такой флот в 4 самолета планируем сохранить до конца 2024 года, а его дальнейшее расширение будет зависеть от спроса и объема грузов», – сообщила пресс-служба компании.

Преимущества и недостатки Ан-26

В НП считают, что самолеты Ан-26 – это оптимальное решение для новой украинской авиакомпании. В настоящее время доступен авиаперсонал с опытом их обслуживания. К преимуществам относятся наличие ремонтной базы и специалистов в Украине, а также универсальность самолетов. Они могут садиться даже на грунтовой полосе длиной всего 600 метров. Хотя в Европе имеется большое количество аэродромов, но далеко не все способны принимать самолеты типа Boeing.

Также стоимость лизинга Ан-26 значительно ниже, чем Boeing 737. Фактически «Нова Пошта» могла позволить себе купить эти самолеты, поскольку стоимость одного Ан-26 составляет около $100 тыс. (против лизинга Boeing 737 в размере $200 тыс. в месяц). Однако в долгосрочной перспективе эти старые самолеты не имеют ценности.

Среди недостатков Ан-26 – грузоподъемность всего 5 т против 20-60 т у Boeing 737-800, дальность до 1000 км против 5000-10000 км Boeing.

Перспективы

«Нова Пошта» поставила своей целью выйти на европейский рынок. В октябре 2022 года компания открыла в Варшаве свое первое отделение в Польше. Сегодня их 18 в крупнейших городах страны: Краков, Люблин, Гданьск, Вроцлав, Познань, Лодзь и Жешув. К декабрю среднее количество доставок через все польские отделения выросло до 2500 в сутки.

Компания пока не доставляет посылки между странами ЕС, а только в и из Украины. В будущем это может измениться. Хотя доставка между странами ЕС требует значительно больших инвестиций, чем выход в Польшу. К тому же, в некоторых странах Европы уже существует немалое предложение соответствующих услуг.

Однако у компании есть преимущество – миллионы украинцев, переехавших в ЕС. Значительная их часть отсылает (и/или получает) товары родным в Украину, а также отсылает «волонтерку» из Европы. Эти потенциальные клиенты позволят закрепиться на европейском рынке. В 2023 году «Нова Пошта» планирует открыть еще минимум 30 отделений в Польше, как собственных, так и через франшизу. Сумма инвестиций в одно отделение, по данным компании – €40-60 тыс.

«Нова Пошта» планирует выйти на уровень безубыточности авиакомпании Supernova Airlines минимум за 3 года.

Источник: forbes