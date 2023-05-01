«Нова пошта» теперь может открывать счета и выпускать карты, а «Укрпошта» получила разрешение на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов

Национальный Банк Украины предоставил десяти небанковским учреждениям лицензии на предоставление финансовых платежных услуг. Соответствующие разрешения получили следующие компании:
- ООО «Європейська платіжна система»
- ООО «ФК «Кредитор ХХІ»
- ООО «ФК МБК»
- ООО «Даймонд Пей»
- ООО «ФК «Єдиний простір»
- ООО «Фінансова компанія «Фінекспрес»
- ООО «НоваПей»
- АО «Укрпошта»
- ООО «Кепітал Бізнес Груп»
- ООО «ФК «Платіжний центр»
Большинство из этих компаний получили лицензии на один вид услуг – перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Однако входящая в группу компаний «Нової пошти» финтех-компания «НоваПей» получила расширенную лицензию НБУ, которая позволит ей предоставлять дополнительные услуги физическим лицам и бизнесу.
Итак, компания «НоваПей» дополнительно получила право на:
- эмиссию платежных инструментов и/или осуществление эквайринга платежных инструментов;
- зачисление наличных средств на счета пользователей, а также на все услуги по открытию, обслуживанию и закрытию счетов (кроме электронных кошельков);
- снятие наличных средств со счетов пользователей, а также все услуги по открытию, обслуживанию и закрытию счетов (кроме электронных кошельков);
- выполнение платежных операций с собственными пользовательскими средствами со счета/на счет пользователя (кроме платежных операций с электронными деньгами), в том числе выполнение кредитного перевода, дебетового перевода, другой платежной операции, в том числе с использованием платежных инструментов;
- выполнение платежных операций со счета или на счет пользователя (кроме платежных операций с электронными деньгами) при условии, что средства для выполнения платежной операции предоставляются пользователю предоставлением платежных услуг на условиях кредита, в том числе выполнение кредитного перевода, дебетового перевода, другой платежной операции, в частности с использованием платежных инструментов
Таким образом, теперь компания «НоваПей» сможет открывать и обслуживать счета частных и корпоративных клиентов; выпускать карточки к счетам физическим лицам; осуществлять эквайринг для бизнеса, то есть безналичный прием платежей; обеспечивать переводы без открытия счета; кредитовать; принимать деньги на счет и выдавать их.
«Для нас это «зеленый свет» для расширения существующих финансовых услуг для клиентов и полной перезагрузки бизнес-модели NovaPay. Мы готовим всю техническую базу и внутреннюю инфраструктуру для реализации новой долгосрочной стратегии компании. Открытие счетов и собственная эмиссия карт сделает расчеты для клиентов и между ними более быстрыми и удобными», – сообщил СЕО NovaPay Андрей Кривошапко.
Первоначально новые платежные услуги смогут использовать клиенты «Новой почты». В дальнейшем список пользователей «НоваПей» планируется расширить и предлагать услуги и лицам, не связанным с логистикой. Финансовые услуги планируется предоставлять в отделениях «Новой почты» и через мобильное приложение. Компания намерена выпустить его до конца этого года.
Источник: finclub