«Нова пошта» теперь может открывать счета и выпускать карты, а «Укрпошта» получила разрешение на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов

Национальный Банк Украины предоставил десяти небанковским учреждениям лицензии на предоставление финансовых платежных услуг. Соответствующие разрешения получили следующие компании:

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ООО «Європейська платіжна система» ООО «ФК «Кредитор ХХІ» ООО «ФК МБК» ООО «Даймонд Пей» ООО «ФК «Єдиний простір» ООО «Фінансова компанія «Фінекспрес» ООО «НоваПей» АО «Укрпошта» ООО «Кепітал Бізнес Груп» ООО «ФК «Платіжний центр»

Большинство из этих компаний получили лицензии на один вид услуг – перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Однако входящая в группу компаний «Нової пошти» финтех-компания «НоваПей» получила расширенную лицензию НБУ, которая позволит ей предоставлять дополнительные услуги физическим лицам и бизнесу.

Итак, компания «НоваПей» дополнительно получила право на:

эмиссию платежных инструментов и/или осуществление эквайринга платежных инструментов;

зачисление наличных средств на счета пользователей, а также на все услуги по открытию, обслуживанию и закрытию счетов (кроме электронных кошельков);

снятие наличных средств со счетов пользователей, а также все услуги по открытию, обслуживанию и закрытию счетов (кроме электронных кошельков);

выполнение платежных операций с собственными пользовательскими средствами со счета/на счет пользователя (кроме платежных операций с электронными деньгами), в том числе выполнение кредитного перевода, дебетового перевода, другой платежной операции, в том числе с использованием платежных инструментов;

выполнение платежных операций со счета или на счет пользователя (кроме платежных операций с электронными деньгами) при условии, что средства для выполнения платежной операции предоставляются пользователю предоставлением платежных услуг на условиях кредита, в том числе выполнение кредитного перевода, дебетового перевода, другой платежной операции, в частности с использованием платежных инструментов

Таким образом, теперь компания «НоваПей» сможет открывать и обслуживать счета частных и корпоративных клиентов; выпускать карточки к счетам физическим лицам; осуществлять эквайринг для бизнеса, то есть безналичный прием платежей; обеспечивать переводы без открытия счета; кредитовать; принимать деньги на счет и выдавать их.

«Для нас это «зеленый свет» для расширения существующих финансовых услуг для клиентов и полной перезагрузки бизнес-модели NovaPay. Мы готовим всю техническую базу и внутреннюю инфраструктуру для реализации новой долгосрочной стратегии компании. Открытие счетов и собственная эмиссия карт сделает расчеты для клиентов и между ними более быстрыми и удобными», – сообщил СЕО NovaPay Андрей Кривошапко.

Первоначально новые платежные услуги смогут использовать клиенты «Новой почты». В дальнейшем список пользователей «НоваПей» планируется расширить и предлагать услуги и лицам, не связанным с логистикой. Финансовые услуги планируется предоставлять в отделениях «Новой почты» и через мобильное приложение. Компания намерена выпустить его до конца этого года.

Источник: finclub