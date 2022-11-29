«Нова пошта» запустила услугу по получению посылок в кредит

Компания «Нова пошта» сообщила о запуске услуги «посылка в кредит». Благодаря этому клиенты, заказывающие товар с наложенным платежом, могут забрать его, а платить стоимость в течение года. Продавец получает всю сумму денег сразу после того, как заказчик осмотрит посылку и подтвердит ее получение.

Отмечается, что услуга «посылка в кредит» может оформиться только заказчиком товара и только в отделении «Новой почты». Для услуги действуют следующие условия:

Срок кредитования – 12 месяцев;

Стоимость товара – от 1000 грн;

Максимальная сумма кредита – рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Узнать свой кредитный лимит можно в мобильном приложении в Личном кабинете или в отделении «Новой почты».

Финансовые услуги в отделении предоставляет компания NovaPay, входящая в группу компаний «Нова пошта». Воспользоваться услугой могут клиенты, отвечающие следующим требованиям:

граждане Украины от 18 до 65 лет;

пользовались услугами «Новой почты» на протяжении последних 6 месяцев;

имеют хорошую кредитную историю.

За пользование кредитом клиент будет платить комиссию в размере 2% суммы заимствования в месяц и годовую ставку 0,00001%. Рассмотрим пример с приобретением мультиварки стоимостью 3000 грн с наложенным платежом и услугой «посылка в кредит».

Общая сумма кредита составит 3135 грн.: стоимость товара 3000 грн + стоимость доставки 55 грн (по городу + коробка) + комиссия за денежный перевод 80 грн (2% + 20 грн). Ежемесячный процент по кредиту составит 62,7 грн (2% от суммы кредита). Ежемесячный платеж в таком случае составляет 324 грн, а общая переплата за 12 месяцев – 752,4 грн.

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Оплачивать кредит нужно ежемесячно равными частями в течение года в любом финансовом учреждении или в отделении «Новой почты». Также кредит можно погасить досрочно без дополнительных комиссий и доплат.

Как воспользоваться услугой «Посылка в кредит»: