Законопроект от ПФУ: ежемесячная оплата ЕСВ и отдельная отчетность каждый месяц (вместо единого отчета раз в квартал)

У украинских чиновников лопается терпение от безудержного желания «улучшить» жизнь украинскому бизнесу в условиях полномасштабной войны. Буквально на днях ВРУ проголосовала за законопроект №8401 – он отменяет военные льготы для ФОП, возвращает налоговые проверки и штрафы. Пенсионный фонд Украины подготовил новый законопроект, которым планируют существенно изменить условия отчетности и уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

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Напомним, очередная реформа администрирования ЕСВ состоялась несколько лет назад. Сейчас такое администрирование осуществляется налоговыми органами. В ПФУ считают, что действующий с 1 января 2021 года нынешний порядок представления отчетности имеет ряд недостатков:

задержки (от 1 до 3 месяцев) поступления в реестр я сведений о заработной плате работников, уплате единого взноса, страховом стаже застрахованных лиц и несвоевременность включения отчетных периодов для расчета размеров выплат по социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности, безработицы, несчастного случая на производстве, а также пенсии (влияющей, в частности, на определение права на пенсию);

ослабление платежной дисциплины в части уплаты сумм единого взноса в результате отсрочки предельных сроков их уплаты, что создает риски обеспеченности финансовым ресурсом текущих выплат из системы социального страхования; отсрочка реализации мер воздействия для взыскания просроченной задолженности, поскольку возникновение такой задолженности отражается по обязательствам, содержащимся в квартальном отчете;

смещение срока (от 1 до 3 месяцев) расчетов показателей средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитываются для исчисления пенсии.

Именно поэтому возникла потребность во внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и некоторые другие законодательные акты Украины.

Законопроект от ПФУ предлагает устранить указанные недостатки следующим образом:

уплата ЕСВ должна производиться страхователями на счета территориальных органов ПФУ;

подавать отчетность по ЕСВ необходимо ежемесячно (в настоящее время ФОПы представляют отчеты раз в год, другой бизнес – раз в квартал) через вебпортал е-услуг ПФУ;

ФОП должны будут платить ЕСВ ежемесячно (сейчас – раз в квартал);

ПФУ хочет самостоятельно заниматься вопросами администрирования ЕСВ, иметь функции контроля его уплаты, взыскания недоимки, штрафов и начисленной пени.

Следовательно, предложения ПФУ приводят к тому, что вместо квартальной или годовой единой отчетности бухгалтерам введут две. При этом подавать нужно будет:

ежемесячную отчетность по ЕСВ в ПФУ;

ежеквартальную отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и военному сбору (ВС) в Государственную налоговую службу.

Также ФОПам придется подавать в ПФУ отдельный годовой отчет о начисленном «за себя» ЕСВ, а не в составе годовой декларации. Кроме разделения отчетности, законопроектом предлагается обязать ФОПы уплачивать ЕСВ «за себя» ежемесячно.

Если ВРУ поддерживает эти новации, они будут работать с 1 января 2024 года.

Источник: dtkt