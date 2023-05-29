ВРУ проголосувала за законопроєкт №8401 — він скасовує воєнні пільги для ФОП, повертає податкові перевірки й штрафи

Народні обранці підтримали за основу урядовий законопроєкт №8401 щодо скасування пільг українському малому бізнесу під час війни. За документ в першому читанні проголосували 227 нардепів – з фракцій «Слуга народу», «Платформа за життя та майбутнє», «Голос», «Відновлення України», «Партія «За майбутнє», «Довіра» та 8 позафракційних.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні запровадили пільги для малого бізнесу. Наприклад, ФОПам на 1-й та 2-й групі дозволили не платити єдиний податок, для ФОПів 3-ї групи запровадили пільгову ставку єдиного податку 2% замість 5%. Стандартні платежі можна було здійснювати на добровільній основі. Також можна було не платити єдиний соціальний внесок. Крім того, скасовувались податкові перевірки та вимога використовувати РРО. Всі ці (та деякі інші) пільги повинні були працювати до скасування воєнного стану. Проте не так склалося, як гадалося.

Урядовці вирішили не чекати на закінчення війни та скасування воєнного стану й запропонували скасувати пільги для ФОПів вже з 1 липня цього року. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Гетманцева підтримав цю ініціативу. Нещодавно він заявив, що бізнес адаптується до умов війни. А сьогодні в першому читанні повернення до довоєнних правил ведення бізнесу підтримали й 227 народних депутатів.

Фактично законопроєкт №8401 вносить наступні зміни:

Відміняється пільгова ставка 2% єдиного податку;

Скасовуються пільги зі сплати єдиного податку для 1-ї та 2-ї групи платників єдиного податку;

Повертаються РРО й штрафні санкції за порушення роботи з ними;

Відновлюються податкові документальні перевірки й штрафи.

Як виправдовуються депутати й урядовці, прийняття законопроєкту № 8401 є однією з умов програми з МВФ.