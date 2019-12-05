Новая Opera для Android получила «принудительный» ночной режим с уменьшенной яркостью и регулировку цветовой температуры





Разработчики мобильного браузера Opera для Android представили обновленный ночной режим, который сводит к минимуму «световое загрязнение» телефона. Теперь браузер не только позволяет затемнять весь интерфейс браузера, но и превращает светлые веб-страницы в темные, даже если в них не предусмотрено такой возможности. Также пользователи новой версии могут самостоятельно менять цветовую температуру браузера.

Opera для Android уже давно поддерживает ночной режим, предоставляя пользователям возможность затемнять браузер больше, чем это позволяет делать интерфейс устройства. В версии 55 эта функция была полностью переработана, так что теперь благодаря целому ряду новых настроек, она позволяет настраивать цветовую температуру для минимизации количества синего цвета (который подавляет уровень мелатонина, нарушая естественный суточный ритм организма), а также переходить в «супертемный» режим.

Изначально браузер поддерживал темный режим CSS для относительно небольшого количества веб-страниц, предоставляющих такую возможность. Однако, с темными веб-страницами разработчики решили применить изменения CSS и к веб-страницам без такой поддержки, делая интерфейс в ночное время суток еще более темным. В комбинации с темной темой и дополнительным затемнением, каждый пользователь теперь может работать в интернете с минимальной эмиссией света.

Opera также предоставляет пользователям возможность уменьшить эффект яркой клавиатуры, затемнив ее с помощью специального верхнего слоя. Кроме этого, в браузере теперь можно настроить автоматическую активацию ночного режима: пользователь может установить определенное время или разрешить устройству руководствоваться естественным ритмом дня, автоматически адаптируясь ко времени заката и рассвета в своем регионе.

Напомним, что в октябре текущего года Opera представила новый дизайн мобильного браузера с различными цветными темами.

Источник: Opera