Новая ошибка в Windows 10 нарушает работу USB-принтеров, Microsoft уже работает над исправлением





В обновлённой документации поддержки корпорация Microsoft подтвердила наличие ошибки, которая затрагивает последние три версии операционной системы. Отмечается, что пользователи Windows 10 могут сталкиваться с проблемой разрыва соединения с принтером.

Данная проблема затрагивает версию Windows 10 1903 (обновление от мая 2019 года) и все последующие версии ОС, включая последнее обновление за май 2020 года. Сообщается, что пользователи могут обнаружить отсутствие порта принтера USB, если принтер отключён после того, как они завершили работу Windows. При последующей загрузке операционной системы обнаружится, что порт принтера USB не доступен в списке портов принтера. Таким образом, Windows 10 не сможет выполнить ни одну задачу, которая требует использования этого порта.

Microsoft говорит, что пользователи могут обойти эту проблему, подключив включенный USB-принтер перед запуском Windows, но это может быть непрактично для пользователей ноутбуков. Компания заявляет, что уже работает над устранением данной проблемы. В одном из грядущих обновлений ошибка будет устранена.

Источник: wccftech