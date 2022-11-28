Нова пошта открыла отделения в Гданьске и Вроцлаве — в Польше уже работает 10 точек Nova Post

«Нова пошта» сообщила об открытии еще двух отделений Nova Post в Польше — с сегодняшнего дня украинцам в Гданьске и Вроцлаве также доступны услуги быстрой доставки.

Адреса новых отделений Nova Post в Польше:

Вроцлав: ул. Тшебницкая, 50/1А, 50-231, цифровой адрес 1/50

Гданьск: ул. Ракочего, 30, 80-171, цифровой адрес 1/80

До конца года «Нова пошта» планирует открыть еще 7 почтовых отделений в Польше. Адреса и график работы отделений Nova Post в других городах по этой ссылке.

В отделениях доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получение посылок из Украины до 30 кг. Рассчитаться за посылку может только отправитель — наличными, картой или через платежные сервисы ApplePay/GooglePay в отделении «Нова пошта». Срок доставки посылок — от пяти дней. Тарифы на доставку в Польшу и разрешенные вещи для пересылки за границу можно просмотреть по ссылке.

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Можно вспомнить, что впервые «Нова пошта» сообщила о планах выхода на рынок ЕС в июле, а уже в начале октября заработало первое отделение в Варшаве. Сегодня «Нова пошта» уже открыла в Польше суммарно 10 отделений Где именно? Раньше в Варшаве, Кракове, Жешуве, Познани, а сегодня присоединился Гданьск и Вроцлав — операторами в них работают украинцы со знанием польского языка.

До конца года «Нова пошта» планирует открыть еще 7 почтовых отделений в Польше. Также лидер экспресс-доставки в Украину планирует открыть отделения в Германии и Чехии. Ранее присоединилась к Rozetka, «ОККО» и другим украинским брендам, которые помогают украинцам подзаряжать гаджеты при выключении электроэнергии.