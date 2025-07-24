banner
Новости Технологии 24.07.2025 comment views icon

Новая технология защиты анодов удваивает ресурс аккумуляторов электрокаров

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Новая технология защиты анодов удваивает ресурс аккумуляторов электрокаров

Группа южнокорейских исследователей разработала новую технологию печати, более чем вдвое повышающую стабильность работы литий-металлических аккумуляторов в электрокарах.

«Обеспечивая в десять раз большую теоретическую емкость, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов, литий-металлические аноды являются ключевым материалом в твердотельных и литий-серных аккумуляторах, которые требуют высокой плотности энергии. Однако риск образования дендритов во время циклов зарядки/разрядки вызывает опасения относительно безопасности, включая опасность короткого замыкания и воспламенения, а также ограничивает срок службы батареи», — объясняют исследователи. 

Технология, предложенная исследователями из Корейского научно-исследовательского института химических технологий (KRICT), позволяет решить проблему возникновения игольчатых структур — дендритов на поверхности лития. По результатам испытаний пакетных элементов литиевые аноды, защищенные с помощью новой технологии, продемонстрировали сохранение 81,5% начальной емкости после 100 циклов зарядки-разрядки, и кулоновскую эффективность, равную 99,1%. 

Нова технологія захисту анодів подвоює ресурс акумуляторів електрокарів
Печать методом переноса без использования растворителей позволяет наносить равномерные двухслойные покрытия из оксида алюминия и золота на металлический литий/National Research Council for Science and Technology

Это более чем вдвое превышает стабильность незащищенных литиевых элементов. Даже при высоких токах разряда, когда аккумулятор полностью разряжается за 9 минут, элементы сохраняли 74,1% своей емкости, демонстрируя стабильность в сложных условиях.

Исследователи под руководством доктора Чондона Сука вместо традиционных процессов «влажного покрытия», которые основаны на использовании растворителей, разработали метод трансферной печати без использования растворителей, основанный на рулонной технологии. Дело в том, что растворители могут повредить высокореактивный литий. 

«Исследовательская группа разработала два типа защитных слоев: двойной слой, состоящий из оксида алюминия (Al₂O₃) и золота (Au), и гибридный слой, сочетающий керамические (Al-LLZO) и полимерные компоненты», — уточняют разработчики. 

Процесс предусматривает создание сверхтонкой, около 5 микрометров, гибридной защитной пленки из керамики и полимера на отдельном листе, с последующим ламинированием непосредственно на поверхность лития под давлением. Такой подход исключает повреждения и обеспечивает равномерное покрытие.

«В этом исследовании сочетаются новые защитные материалы и масштабируемый процесс трансферной печати для преодоления критических проблем межфазной нестабильности и ограничений влажной обработки в литий-металлических аккумуляторах», — отмечает доктор Чондон Сук. 

Команда уже продемонстрировала масштабируемость метода, успешно покрыв защитной пленкой площадь размером 245×50 мм. Ожидается, что эта разработка ускорит практическое использование высокоэнергетических аккумуляторов не только в электромобилях, но и в крупномасштабных системах накопления энергии.

Источник: Interesting Engineering

Популярные новости

«Переосмысление кремния»: ученые научились управлять электронами как волной
Nissan отзывает 450 тыс. авто из-за риска отказа двигателя VC-Turbo — могут остановиться прямо на ходу
Британские ВМС построили «люксовую» игровую комнату на авианосце — с десятком Alienware Aurora R15 и видеокартами RTX 4080
Автопилот Tesla завез людей под поезд — семья едва успела выйти
Фальшивый Microsoft — международный колл-центр работал под софтверного гиганта
Замена Telegram от создателя Twitter: Джек Дорси представил BitChat — мессенджер без интернета и цензуры
Режиссер новой «Обители зла» не видел ни одного фильма из франшизы: «Это не мое, другое дело — игры»
Провальный «Мегалополис» получил второй шанс — Коппола перемонтирует фильм и добавит новые сцены
Роботакси Volkswagen будут получать данные о дорогах через блокчейн Solana
DuckDuckGo позволяет скрыть в поиске изображения, созданные ИИ
В MIT создали карманный 3D-принтер, печатающий объекты за секунды
Илон Маск заставил разработчиков Grok установить на свои ПК софт для отслеживания «рабочей активности»
ChatGPT захватил Tinder: на словах Иван Франко, на свидании никто
Думскроллинг: ученые рассказали, как избежать стресса от новостей и оставаться в курсе событий
Windows 11 получит адаптивное энергосбережение — ноутбук «будет жить» дольше, но работать иначе
Tesla теряет позиции в Китае: продажи упали на 30%, конкуренты наступают
YouTube разворачивает плеер «как в Apple» и убирает страницу «Тренды»
Intel выпала из десятки полупроводниковых компаний, ей поздно догонять гигантов ИИ, — CEO Лип-Бу Тан
В Эстонии криптомиллиардер при попытке похищения откусил нападавшему палец
Grok наш слон: ИИ-чатбот xAI мощно громит россиян правдой об их вторжении в Украину
Первые реакции на «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном — восхитительно «глупый» фильм, достойный «Оскара»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить