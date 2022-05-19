Новинки Acer: игровые ноутбуки Predator Helios 300 получат 3D без очков, а модель Swift 3 и линейка ConceptD Creator оснастят OLED-экранами

Компания Acer представила несколько новых продуктов и обновлений своих линеек ноутбуков.

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Predator Helios 300 SpatialLabs Edition

Компания потратила годы на рекламу своей технологии SpatialLabs, которая позволяет просматривать стереоскопический 3D-контент без специальных очков. Стереоскопический 3D-дисплей получат все игровые ноутбуки компании, начиная с нового Predator Helios 300 SpatialLabs Edition. Режим 3D поддерживает более 50 игр, включая Forza Horizon 5, No Man’s Sky и God of War.

Особая технология использует две стереокамеры, которые оснащены сенсорами изображения, постоянно отслеживающие положение и движение глаз и головы игрока.

Helios 300 SpatialLabs Edition с SpatialLabs будет стоить 3400 долларов. Он поступит в продажу в четвертом квартале 2022 года. В ноутбуке также установлен процессор Intel 12-го поколения, 32 ГБ ОЗУ DDR5, видеокарта NVIDIA RTX 3080 и 2 ТБ SSD2 PCIe Gen4 NVMe Raid 0. Ноутбук может похвастаться энергосберегающей RGB-подсветкой клавиатуры благодаря более ярким светодиодам Mini LED, HDMI 2.1, MiniDP и различными портами USB 3.2, Thunderbolt 4.

В этом году Acer также интегрирует 3D-оборудование SpatialLabs в ноутбук ConceptD7.

Predator Triton 300 SE

Это более легкий и тонкий игровой ноутбук с процессором Intel 12-го поколения на борту, видеокартами серии RTX 3000 и OLED-панелями с соотношением сторон 16:10.

16-дюймовая модель с дисплеем 1440p с частотой 240 Гц получит 3070 Ti. А 14-дюймовой версия — RTX 3060. Но частота обновления OLED-экранов в 90 Гц может разочаровать геймеров.

14-дюймовый Triton 300 SE поступит в продажу уже в июле по цене от 1600 долларов, а 16-дюймовая версия появится в августе по цене 1750 долларов.

Обновленные ноутбуки Acer ConceptD

Производитель обновил свои портативные компьютеры ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3840×2400. Можно рассчитывать на 100% покрытие DCI-P3, цвета Pantone Matching System и калибровку Delta E<2. Acer также обещает поддержку HDR, хотя максимальная яркость дисплея 400 нит. Обе системы получат современную начинку: чипы Intel Core 12-го поколения (вплоть до i7-12700H), до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 2 ТБ SSD-накопителя PCIe Gen 4, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и полноразмерный кард-ридер SD.

ConceptD 5 может похвастаться GeForce RTX 3070 Ti, а версия Pro — RTX A5500. ConceptD 5 начнет продаваться в Северной Америке в августе по стартовой цене 2500 долларов. Версия Pro будет доступна только в Европе и на Ближнем Востоке в сентябре по цене 2599 евро (около 2740 долларов).

Обновленные Swift 3, Spin и Vero

Acer представила обновленную линейку ноутбуков. Улучшенная версия тонкого и легкого ноутбука Swift 3 получила 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,8K, который обещает высокую контрастность OLED-экрану, точную цветопередачу (100 процентов DCI-P3) и HDR с яркостью 500 нит. Соотношение экрана к корпусу обещают 92%. Swift 3 работает на базе Intel Core 12-го поколения с интегрированной графикой Iris Xe, твердотельными накопителями PCIe Gen 4 и оснащается до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5. Он появился в США в июле этого года по цене от 900 долларов.

14-дюймовый ноутбук Acer Spin 5 получит дисплей 1600p, процессор Core i7 12-го поколения, 16 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ, два порта Thunderbolt 4 и улучшенную систему охлаждения.

Новый Spin 3 будет поставляться с 14-дюймовыйм дисплеем с разрешением 1080p, двумя портами Thunderbolt 4, SSD-диском и процессорами Core 12-го поколения. Spin 5 появится в продаже в июле по стартовой цене 1350 долларов, а Spin 3 — в августе по базовой цене 850 долларов.

Также выйдут улучшенные ноутбуки Vero: с 14- и 15,6-дюймовыми дисплеями FHD IPS 1080p, Intel Core 12-го поколения, Thunderbolt 4. Корпусы устройств частично изготовлены из переработанного и выброшенного в океан пластика.

Пользователи настольных компьютеров могут выбрать 24-дюймовый моноблок Veriton Vero с процессором Core i9 12-го поколения и видеокартой GeForce MX550.

Ноутбуки Vero первыми появятся в США в сентябре по стартовой цене от 750 долларов. А Veriton Vero начнет продаваться до октября за 799 долларов.