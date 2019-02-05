Новое исследование NASA может изменить теорию формирования Луны

Согласно общепринятой теории происхождения Луны, спутник Земли образовался в результате столкновения нашей планеты с гипотетической планетой Theia, размером с Марс. Однако новое исследование NASA может заставить учёных пересмотреть это утверждение.

Исследователи американского аэрокосмического агентства создали новую модель формирования Луны, которая предполагает, что она состоит из тех же материалов, что и Земля, а не из материала ударного тела. Другими словами, Луна образовалась из Земли. Данный подход заключается в моделировании процессов формирования Луны с использованием 14 летучих элементов, найденных в образцах миссий «Аполлон» почти 50 лет назад. По словам учёных, концентрация этих элементов может многое сказать о том, что произошло.

Моделирование показало, что существует сильная корреляция между материалами с Земли и Луны, по крайней мере 9 из 14 элементов. Однако это не согласуется с моделью формирования Луны из ударного тела размером с Марс. Объяснение оставшимся пяти элементам также было найдено: это наиболее летучие цинк, олово, кадмий, индий и тулий, которые имеют существенно более низкие концентрации, поэтому исследователи предполагают, что после столкновения они никогда не конденсировались. Эти элементы остались в газовой фазе и в конечном счёте отделились от материала, который стал Луной.

Это исследование может заполнить недостающие сведения в научных работах 1970-х годов, когда учёные не могли объяснить слишком низкий уровень концентрации некоторых летучих элементов в лунных образцах. Кроме того, новая модель формирования Луны может послужить стартовой площадкой для дальнейших исследований.

Источник: Engadget