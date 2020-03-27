Новое в EMUI 10.1: голосовой помощник Celia, многооконный режим, аналог Google Duo и многое другое





Вместе с анонсом флагманских смартфонов серии Huawei P40 вышла новая версия фирменной оболочки EMUI 10.1, которая содержит множество новых функций, включая голосового помощника Celia, приложение для видеочата MeeTime, фотогалерею с доступом ко всем устройствам в одной сети и прочие нововведения.

Ряд новых функций, которые предоставлены в EMUI 10.1 – это по большому счёту приложения и сервисы Huawei, которые являются аналогами решений от Google и теперь будут предустанавливаться на смартфонах производителя. Ярким примером этому служит Celia – собственный голосовой помощник Huawei, заменивший Google Assistant. Он умеет искать запрашиваемую информацию, устанавливать будильник, идентифицировать различные объекты, управлять бытовой техникой и многое другое. Другим таким примером является приложение для видеосвязи MeeTime, которое во многом повторяет Google Duo. Здесь есть звонки в 1080p, режим низкой освещённости и даже функция общего доступа к экрану, которой нет в Duo. Звонки MeeTime также поддерживаются на телевизоре Huawei Vision и умной колонке Sound X.

Новая Cross-Device фотогалерея обеспечивает доступ к фотографиям из любых устройств, находящихся в одной Wi-Fi-сети. Пользователи могут искать изображения по ключевым словам – предметам или объектам, которые изображены на снимках. EMUI 10.1 предлагает многооконный режим, в котором можно перетягивать текст и изображения из одного окна в другое, и режим плавающего окна при работе с уведомлениями. Из других важных функций стоит отметить улучшенный Always On Display с 3D-значками и меньшим потреблением энергии и новая панель для управления подключенными устройствами.

Huawei заключила соглашения с Universal Music, Napster, Warner Music Group, Lionsgate, Universal, Paramount, Sony, News UK, The Times, The Sun и многими другими компаниями, создающими различный контент. Китайский гигант также сообщил, что мобильные сервисы HMS, которые включают AppGallery, Huawei Video, Huawei Music и Huawei Wallet, уже используют более 400 млн активных пользователей в 170 странах мира. Более 1,3 млн разработчиков разрабатывают приложения, игры и другие программные продукты для устройств Huawei.

Источник: Gizmochina