Новые Apple iPad Pro показались на официальном сайте





В существовании новых iPad Pro и до этого момента никто особо не сомневался, но вот сейчас Apple по невнимательности перечислила новые модели на официальном сайте. В частности, они на некоторое время появились на страничке поддержки китайского сайта Apple. Компания уже обновила страничку и удалила все упоминания о новых iPad Pro с диагональю экрана 11 и 12,9 дюйма, но, как обычно, некоторые успели сделать скриншот.

Что интересно, устройства с модельными номера A2228 и A2229 ранее были замечены в сертификационных документах регулятора EЭC (Евразийской экономической комиссии). Нередко вслед за прохождением сертификации ЕЭК устройства выходили официально — по крайней мере, в прошлые годы так случалось неоднократно.

Новые iPad Pro с тройной основной камерой, как у iPhone 11 Pro, обновленной «начинкой» и клавиатурой со встроенным трекпадом должны были выйти в этом месяце вместе с недорогими iPhone 9 (iPhone SE 2). Но из-за коронавируса и задержек в производстве Apple пришлось отложить выпуск новинок. Когда теперь ждать линейку iPhone 9 и новые iPad Pro, пока неясно.

Источник: iPhone in Canada