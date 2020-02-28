СМИ: Apple выпустит клавиатуру для iPad с интегрированным трекпадом уже в этом году





Как сообщает ресурс The Information, ссылаясь на собственные источники, в этом году компания Apple намерена выпустить новую клавиатуру для iPad, которая получит встроенный трекпад. Новый аксессуар, скорее всего, выйдет вместе со следующей версией iPad Pro

Добавление трекпада к клавиатуре iPad было бы ещё одним шагом Apple на пути перенесения функциональных возможностей ноутбуков в планшеты. iPadOS уже имеет поддержку мыши, но она является расширением технологии iPad AssistiveTouch, и пользователям нужно зайти в меню специальных возможностей, чтобы включить её. И указатель мыши на экране — это не обычная маленькая чёрная стрелка, с которой все привыкли работать на компьютере, — это большой полупрозрачный круг с точкой в ​​середине.

Таким образом, если компания действительно выпустит клавиатуру для iPad с трекпадом, возможно, поддержка мыши может стать более заметной функцией в iPadOS в предстоящем обновлении программного обеспечения. Буквально на днях на ежегодном собрании акционеров компании директор по программному обеспечению Apple Крейг Федериги сказал:

«Если вам нравится то, что мы делаем с iPadOS, следите за обновлениями, мы продолжим работать над этим».

Источник: The Verge