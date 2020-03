Вместе с 4,7-дюймовым iPhone 9 ожидается и 5,5-дюймовая модель iPhone 9 Plus

Горячо ожидаемый поклонниками Apple более доступный смартфон iPhone 9, который также называют iPhone SE 2, как известно, задерживается из-за коронавируса и перебоев в производстве. Об iPhone 9 (как бы он в итоге не назывался) нам известно уже практически все: новинка получит старомодный дизайн в стиле iPhone 8 с кнопкой Home, но платформа будет та же, что у iPhone 11. Но вот сейчас в недавно просочившемся в сеть исходном коде iOS 14 обнаружилась весьма любопытная деталь: судя по всему, будет и вторая модель — iPhone 9 Plus (название, опять-таки, предположительное).

То есть, да, Apple готовит линейку из двух более доступных моделей; немного удивительно, что до этого момента никто не предполагал существование второй модели.

Все что известно о новом недорогом смартфоне Apple iPhone SE 2 (9) можно узнать здесь. Предыдущие слухи указывали на стартовую цену для iPhone 9 в $400 — с этой же отметки в свое время стартовал iPhone SE. Никаких подробностей о модели iPhone 9 Plus пока нет, но, отталкиваясь от того, что известно об iPhone 9, можно предположить для iPhone 9 Plus дизайн iPhone 8 Plus, включая экран 5,5 дюйма и характеристики iPhone 11.

Ранее небезызвестный аналитик Мин-Чи Куо в качестве предполагаемых сроков выпуска iPhone 9 указывал конец марта. Но, как отмечалось выше, из-за коронавируса и задержек в производстве Apple пришлось отложить выпуск новинок. Когда теперь ждать линейку iPhone 9 и новые iPad Pro, пока неясно.

Источник: 9to5Mac