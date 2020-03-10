iPad Pro, iPhone 9 и AirTags. Утечка кода iOS 14 проливает свет на ближайшие анонсы Apple





9to5Mac удалось заполучить исходный код новой версии операционной системы iOS 14, чей релиз можно ожидать осенью 2020 года. Анализируя код, журналисты нашли подтверждения многих ожидаемых программных и аппаратных анонсов, запланированных к релизу в этом году. Мы собрали в одном месте список тех новых программных и аппаратных продуктов, чей скорый выход представляется наиболее вероятным ввиду упоминания в iOS 14. Энтузиасты и разработчики продолжают тщательно просеивать каждую строчку, так что, вероятно, в ближайшие дни этот список будет расширен.

Итак, все анонсы для удобства мы разделили на программные и аппаратные.

Будущие программные анонсы Apple

В iOS 14 появится новый вид главного экрана, позволяющий отображать приложения не сеткой, а списком, и удобно сортировать их, в том числе с помощью рекомендаций Siri.

Новое приложение дополненной реальности, которое позволит наводить камеру смартфона на интересующий объект в реальном мире, чтобы узнать о нем больше подробностей. Иными словами, речь идет об аналоге уже хорошо знакомого нам приложения Google Lens. Например, в магазине Apple через приложение можно будет узнать информацию о ценах и характеристиках продукта. Также Apple работает со Starbucks.

Сторонние приложения для iOS смогут участвовать в наполнении раздела обоев приложения «Настройки». Это должно облегчить смену обоев и, наконец, открыть динамические обои для сторонних разработчиков.

HomeKit сможет менять цветовую температуру освещения в зависимости от окружающего освещения. Также в HomeKit появится полноценная поддержка камер видеонаблюдения.

Рекламная кампания Shot on iPhone станет частью фирменного приложения камеры: пользователи смогут просто и удобно следить за текущими конкурсами Apple, а также отправлять свои работы для участия.

В iMessage появится возможность отмены отправки сообщения и поддержка упоминания конкретного пользователя.

В iPad OS 14 появится PencilKit — API для преобразования рукописного текста стилусом в печатный.

В watchOS 7 можно будет делиться циферблатами Apple Watch через AirDrop, а в новых Apple Watch Series 6 планируется функция отслеживания сна и тахиметр, а также потенциально возможность измерять уровень кислорода в крови.

Будущие аппаратные новинки Apple:

Новый iPad Pro с тройной основной камерой, как у iPhone 11 Pro. Вдобавок к трем камерам устройсто также должно получить дополнительный ToF-сенсор для обеспечения новых возможностей AR.

Новый iPhone с Touch ID. Предположительно, это и есть тот самый горячо ожидаемый многими более доступный iPhone 9 (iPhone SE2), который будет похож на iPhone 8.

Новая версия телевизионной приставки Apple TV, а также новый пульт ДУ для нее, который сейчас возглавляется рейтинг неудовлетворенности ввиду множества претензий клиентов компании.

Специальные брелоки-трекеры AirTag, которые позволят с точностью до сантиметров с помощью смартфона отслеживать местоположение ценных предметов. Запитываться AirTag будет от съемного элемента CR2032, а владельцы iPhone 11 и iPhone 12 смогут искать эти метки с помощью дополненной реальности.

Новые накладные наушники AirPods.

Еще недавно предполагалось, что в этом месяце Apple проведет крупную презентацию, посвященную анонсу нового iPhone и iPad Pro. Но, судя по всему, из-за коронавируса компании пришлось скорректировать свои планы. В июне должна пройти ежегодная конференция разработчиков WWDC, где Apple традиционно представляет новые версии операционных систем, но она, как и другие мероприятия, сейчас под вопросом из-за коронавируса.

Источник: MacRumors