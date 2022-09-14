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Новые иски против рекламного бизнеса Google в ЕС грозят компенсациями до $25 млрд

Новые иски против рекламного бизнеса Google в ЕС грозят компенсациями до $25 млрд

В июне прошлого года Европейская комиссия начала расследование деятельности Google в области цифровой рекламы. По данным Reuters, недавно регулирующие органы ЕС расширили масштабы дела, взяв на себя расследование того же вопроса, проводимого португальским органом по надзору за конкуренцией.

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Теперь Google столкнулась с новыми исками, поданными в суды Великобритании и Нидерландов. Его целью является возмещение доходов от рекламы, потерянных из-за предположительно антиконкурентного поведения компании в течение нескольких лет. Общая сумма компенсации может составить до $25 млрд.

«Этот важный иск будет представлять класс жертв антиконкурентного поведения Google в области рекламных технологий, которые в совокупности потеряли около £7 млрд. Сюда входят новостные сайты по всей стране с большой ежедневной аудиторией, а также тысячи владельцев малого бизнеса, которые зависят от доходов от рекламы — будь то сайт о рыбалке, блог о еде, футбольный фанатский журнал или другой онлайн-контент, на создание и публикацию которого они потратили время», — заявил Тоби Старр, партнёр британской юридической фирмы Humphries Kerstetter, планирующей передать дело в апелляционный суд по вопросам конкуренции.

Отмечается, что британский иск является открытым, поэтому любой пострадавший будет автоматически участвовать в иске, если они не заявят об обратном. Дело Нидерландов является добровольным, поэтому люди должны будут сами присоединиться к иску. Ожидается, что в одной только Великобритании многие тысячи лиц будут участвовать в иске.

Google отреагировала на иск, назвав его «спекулятивным и оппортунистическим», добавив, что намерена активно бороться с ним.

Источник: techspot


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