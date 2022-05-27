Обновление The Wild для Minecraft уже почти готово. Mojang и Microsoft выпустят The Wild на всех платформах 7 июня. Оно добавит два биома, мангровое болото, а также «глубокую тьму» (Deep Dark), которая скрывает злобных мобов (таких, как Визгун и Страж), и особые ресурсы. Также можно путешествовать на лодке с сундуком, поэтому больше не нужно оставлять припасы при пересечении озера.

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Обновление также добавит блок грязи (сделанный из грязи и воды), моба-коллекционера предметов (аллей) и лягушку, которая вырастает из головастиков. Она даже производит «лягушачьи фонари» после атаки магмы.

Обновление Wild будет доступно для загрузки 7 июня для Minecraft: Bedrock Edition на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android и Windows, а также для Minecraft: Java Edition на Windows, macOS и Linux.