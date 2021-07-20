Новые подробности о Valve Steam Deck: приостановка игр без сохранения (как на консолях), возобновление игры с того же места на ПК и четырехканальная LPDDR5 со скоростью 5500 МТ/с





В сети продолжают появляться новые крупицы информации касательно представленного на прошлой неделе портативного игрового компьютера Valve Steam Deck. После очередного обновления англоязычной страницы с техническими характеристиками Steam Deck появились подробности касательно ОЗУ, а на IGN вышел материал, посвященный программным особенностям устройства.

Одно из главных преимуществ Steam Deck — 16 ГБ оперативной памяти. Это вчетверо больше, чем у Nintendo Switch. Причем это новейшая память LPDDR5. Теперь стало известно, что память будет работать в четырехканальном режиме со скоростью 5500 мегатранзакций в секунду. Это примерно на 70% выше, чем у двухканальной системы DDR4 (3200 МТ/с).

Ранее Valve подтвердила, что все модели Steam Deck располагают слотом M.2 2230, но возможности простой замены накопителя не будет — чтобы получить доступ к нему, придется разобрать устройство и снять защитные пластины, что может привести к потере гарантии.

Как известно, программная платформа Steam Deck — SteamOS 3.0. Она основана на базе ArchLinux, дополнена слоем совместимости Proton для обеспечения простой возможности запуска Windows-игр из каталога Steam без необходимости их портирования на Steam Deck и оптимизирована для форм-фактора портативной консоли. Весь интерфейс старались максимально упростить с учетом менее продолжительных (чем на ПК) игровых сессий.

В SteamOS 3.0 реализованы все ключевые возможности обычного десктопного приложения Steam — чат, уведомления, поддержка сохранения в облаке и синхронизация всей пользовательской библиотеки, коллекций и избранного. Также поддерживается стриминг игр с ПК через Remote Play.

Помимо стандартной оболочки от Valve, в Steam Deck будет стандартный рабочий стол Linux, а при желании можно будет установить и Windows.

В интервью IGN создатели Steam Deck также рассказали о возможности приостанавливать игровой процесс без необходимости сохранения прогресса для последующего быстрого возвращения, подобно тому, как это реализовано на Switch и других современных консолях. Более того, разработчики уже работают над механизмом, который позволит продолжать играть на ПК с того же места, где игра была прервана на Steam Deck. Также Valve хочет взять на себя обновления драйверов для игр, включив их в патчи для SteamOS.

Steam Deck выйдет в конце 2021 года в странах «первой волны», а более широкий запуск в остальных регионах ожидается в 2022 году. Но уже сейчас в качестве ориентировочных сроков поставок по новым заявкам на резервирование новинки указывается второй-третий квартал 2022 года