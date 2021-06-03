Valve + NVIDIA. Поддержка DLSS появится на Linux — через проект Proton

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NVIDIA продолжает активно работать над расширением доступности фирменной технологии DLSS — на сей раз «зеленые» заключили партнерство с Valve с целью добавления поддержки технологии суперсэмплинга в Linux через проект Proton.

NVIDIA DLSS (Deep learning super sampling) — метод сглаживания с использованием нейросетей. Видеокарта осуществляет рендеринг в пониженном разрешении, а затем достраивает их до более высокого.

Проект Proton, являющегося частью инициативы Steam Play, был запущен в 2018 году, чтобы обеспечить простую возможность запуска Windows-игр из каталога Steam на Linux. Инструмент представляет собой модифицированный дистрибутив Wine, приправленный пакетом соответствующих библиотек (читай: DXVK или DirectX over Vulkan — это основанная на API Vulkan оболочка для запуска 3D-приложений DirectX 9/10/11 в среде Wine) и прочих механизмов обеспечения совместимости. На сегодняшний день почти 15 тыс. игр поддерживают Proton.

Благодаря этому сотрудничеству в будущем DLSS можно будет использовать не только на ПК с Windows (как сейчас), но и на Linux. Поддержка игр Vulkan появится уже в этом месяце, а поддержка DirectX — осенью.

«NVIDIA, Valve и игровое сообщество Linux совместно работают над внедрением Nvidia DLSS в Proton — геймеры Linux смогут использовать специализированные ИИ-ядра графических процессоров GeForce RTX (Tensor) для повышения фреймрейта в своих любимых Windows-играх, работающих в ОС Linux». из официального заявления NVIDIA

На Computex 2021 NVIDIA объявила об очередном расширении списка игр с поддержкой DLSS — таковых теперь порядка 60 штук. Кроме того, за последнее время NVIDIA заручилась поддержкой еще нескольких видных игроков: благодаря сотрудничеству с Epic Games технологию DLSS посредством плагина интегрировали в Unreal Engine 4, а до конца года ее будет нативно поддерживать популярный игровой движок Unity.

О сотрудничестве с Valve в NVIDIA сообщили сразу после анонса конкурирующей технологии AMD FidelityFX Super Resolution, которая будет доступна как на видеокартах Radeon и GeForce, так и на игровых консолях Sony и Microsoft.