Steam Deck оказалась в дефиците — Valve сдвинула сроки доставки на второй-третий квартал 2022 года

Портативный игровой компьютер Steam Deck, как и опасались многие, постигла незавидная дефицитная судьба.

16 июля в 20:00 по Киеву Valve открыла предварительное резервирование Steam Deck. Те, кто пытался забронировать новинку на сайте Steam, могли ощутить наплыв посетителей по перебоям в его работе. Интерес к Steam Deck оказался настолько велик, что вся первая партия была распродана за считанные часы. Те, кто захочет зарезервировать устройство сейчас, смогут выкупить устройство не раньше второго квартала 2022-го. Такие ориентировочные сроки Valve указывает для версий с 64 ГБ и 256 ГБ памяти, тогда топовая 512-гигабайтная модель задержится до третьего квартала 2022 года.

Изначально Valve предупреждала, что для борьбы с ботами-перекупщиками не позволит оставлять заявки аккаунтам, которые не совершали никаких покупок в Steam за июнь 2021-го. Но в итоге возможность зарезервировать Steam Deck получили вообще все. И уже через несколько часов спекулянты начали перепродавать бронь на устройство на торговых площадках по сильно завышенным ценам — вплоть до 5000 долларов.

Кроме того, анонсируя Steam Deck в минувший четверг Valve указывала декабрь 2021 года в качестве сроков отгрузки заказов, но некоторые счастливчики, которые успели зарезервировать себе устройство, обратили внимание, что в качестве сроков доступности теперь был указан первый квартал 2022 года.

I got one but what is up with this date? I guess its not shipping to me till next year? pic.twitter.com/zNmJmZYUON

— Al Robles (@Jumbaco87) July 16, 2021