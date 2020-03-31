Новые возможности Microsoft Edge: вертикальные вкладки, Smart Copy, проверка паролей и поддержка 4K в Netflix

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Вместе с новой подпиской Microsoft 365 компания Microsoft также представила обновление фирменного браузера Edge с рядом новых возможностей.

Пожалуй, самое главное новшество — функция вертикальных вкладок, призвана помочь легко находить и управлять множеством одновременно открытых сайтов. Она позволяет размещать вкладки сбоку (слева) вместо традиционного горизонтального списка вверху. С первого взгляда это может показаться немного странным, но на самом деле такой вариант расположения вкладок лучше подходит для мониторов и ноутбуков с экранами формата 16:9. Веб-сайты обычно выглядят растянутыми на экранах этого формата, а большая часть пространства остается незадействованной. В то же время на экранах 3:2 куда более эффективным с точки зрения задействования пространства останутся привычные горизонтальные вкладки.

Большинство вертикальных функций в Firefox или Chrome на сегодняшний день требуют установки сторонних расширений, несмотря на ранние реализации вертикальных вкладок много лет назад. По словам Microsoft, браузер Edge — единственный в мире, позволяющий управлять вкладками сбоку по одному клику.

Вертикальные вкладки появятся на инсайдерских каналах Beta и Canary в ближайшие несколько месяцев. То есть, до пользовательской версии Microsoft Edge функциональность доберется еще не скоро.

Что еще нового добавилось в Microsoft Edge

Инструмент Smart Copy для простого выделения, копирования и вставки веб-контента с сохранением изначального формата. Можно будет выделить любую область или любой контент с помощью курсора, а после вставки он сохранит форматирование, включая изображения или ссылки.

Password Monitor — встроенная проверка надежности пароля. Если пароль пользователя ненадежен, Password Monitor сообщит об этом и предложит его сменить. Также система будут предупреждать пользователей о том, что они используют один и тот же пароль для нескольких аккаунтов, и о том, что пароль слишком простой.

Поддержка 4K и Dolby Audio. По словам Microsoft, Edge — единственный браузер для Windows 10, позволяющий смотреть Netflix в 4K. Также это единственный браузер для Windows 10 с поддержкой Dolby Audio и Dolby Vision.

Улучшения для режима приватного просмотра InPrivate, новые возможности режима чтения Immersive Reader, а также инструменты для внесения пожертвований Give with Bing и Give Mode в Bing.

Источник: Windows