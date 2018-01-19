Новые камеры Intel RealSense наделят роботов и дронов способностью видеть окружающее пространство

Компания Intel выпустила две камеры на базе технологии RealSense, которые позволяют наделить способностью 3D восприятия практически любое устройство. Новинки получили названия D415 и D435.

Обе камеры способны обрабатывать информацию о глубине снимаемой сцены в режиме реального времени. Эта возможность обеспечивается благодаря новому процессору RealSense видения – D4. Устройства способны работать внутри помещений и под открытым небом при любых условиях освещения. Основной сферой их применения являются устройства и машины, которым необходимо восприятие глубины окружающего пространства. Это могут быть дроны и роботы с поддержкой функций дополненной/виртуальной реальностей. Камеры получают питание через интерфейс USB.

Intel заявляет, что целевая аудитория камер D415 и D435 – это не только разработчики и крупные производители, но также мелкие сборщики и преподаватели, поскольку они просты в использовании и могут сразу же начинать работать после подключения. Кроме того, они поддерживают Intel RealSense SDK 2.0, который теперь является кросс-платформенным SDK с открытым исходным кодом.

Как отмечает Intel, многие современные машины и устройства воспринимают окружающее пространство на базе 2D компьютерного видения. Но благодаря технологии Intel RealSense теперь они смогут воспринимать мир так же, как и человек. А новые камеры позволят упростить разработку таких устройств и готовы к интеграции в продукты массового производства.

Камеры Intel D415 и D435 уже доступны для предварительного заказа по цене $149 и $145, соответственно. Модели различаются углом обзора и типом используемого затвора. Исходя из своих особенностей, D415 с узким углом обзора больше походит для работы с мелкими объектами и предметами, требующими точного измерения. В то же время версия охватывает большую зону и подходит для захвата изображения движущихся предметов или больших территорий.

Источник: Engadget