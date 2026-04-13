Intel готовит монстра: Core Ultra 400 (Nova Lake-S) с 52 ядрами, 175 Вт TDP и обратной совместимостью сокета

Вадим Карпусь

Intel готує монстра: Core Ultra 400 (Nova Lake-S) з 52 ядрами, 175 Вт TDP і зворотною сумісністю сокета

В сети появилась детальная утечка относительно настольной линейки процессоров Intel Core Ultra 400, известной под кодовым названием Nova Lake-S. Данные подтверждают не только характеристики, но и предварительный список моделей вместе с обещаниями серьезного скачка в производительности и возможностях платформы.


Intel уже подтвердила, что линейка Nova Lake-S станет частью серии Core Ultra 400. Чипы получат новые ядра Coyote Cove (P-cores) и Arctic Wolf (E-cores), а также нейропроцессор NPU 6. Новые процессоры будут поддерживать исключительно память DDR5 — до 8000 MT/s.

Что интересно, линейка процессоров Intel Nova Lake-S будет иметь новый разъем Socket V, но с возможностью обратной совместимости кулеров и поддержкой будущих поколений чипов. Это означает, что часть нынешних систем охлаждения останется актуальной, а сама платформа проживет дольше одного поколения. Это нетипичное поведение для «синей» компании, которая слишком часто грешит отсутствием совместимости между новыми процессорными разъемами, которые выходят довольно часто.

Новые возможности в Nova Lake-S не будут ограничиваться лишь ядрами CPU. Платформа получит интегрированную поддержку Wi-Fi 7, Low Energy Audio, сенсоров на базе Wi-Fi, ECC-памяти, модулей CUDIMM и CSODIMM, а также обеспечит возможность подключения до четырех дисплеев одновременно. Для графики предусмотрен интерфейс PCIe 5.0 x16, а также распределение линий CPU в конфигурации 4×4. Чипсет добавит до трех подключений PCIe 5.0 x4, поддержку до восьми SSD (PCIe 5.0 и 4.0) и два порта Thunderbolt 5.


Intel планирует выпустить пять вариантов кристаллов. Базовая конфигурация стартует с 8 ядер (4P+0E), далее идут 16- и 28-ядерные версии. Топовые модели получат двухчиповую структуру с максимумом в 52 ядра. Все варианты включают 4 LP E-ядра, NPU 6, двухканальную память DDR5, 24 линии PCIe Gen5, два Thunderbolt 5 и встроенную графику на базе Xe3.

Предварительный список насчитывает 13 моделей с TDP 35 Вт, 65 Вт, 125 Вт и 175 Вт. Самые мощные варианты — 52- и 44-ядерные модели с теплопакетом 175 Вт. Их рассматривают в качестве преемников HEDT-сегмента, вероятно, под брендом Core X. Ниже в линейке расположатся Core Ultra 9, 7, 5 и 3, причем некоторые модели получат гибкий TDP от 35 Вт. Также упоминается вариант без встроенной графики — аналог серии F.

Intel планирует запустить массовое производство процессоров Nova Lake-S в четвертом квартале этого года. Полноценный анонс и релиз могут состояться уже в начале следующего года на выставке CES 2027.

Спецпроекты
BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Intel готовит процессор с графикой NVIDIA RTX: что известно о Serpent Lake

Источник: videocardz

А так можно было: Intel Bartlett Lake-S запустили на пользовательской материнской плате
Самый быстрый в истории Apple: новый процессор M5 Max превзошел Ryzen AI Max+ 395 и процессоры Intel в Geekbench 6
Nvidia, ускоряйся: китайская Moore Threads представила ноутбук с собственным 12-ядерным ARM-процессором
Цены на процессоры Intel Arrow Lake Refresh подскочили еще до начала продаж
Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus
Первые тесты Snapdragon X2 Elite Extreme в Geekbench: до 23198 баллов в многоядерном режиме
Intel выпустила видеокарту Arc Pro B70: до 32 ГБ памяти и цена от $949
Впервые за десятилетие у ARM появился конкурент, оцененный почти в $4 млрд: за ним стоит NVIDIA
Одна афера за другой: производителя ноутбуков Chuwi уличили в новых мошенничествах
Intel готовит процессор с графикой NVIDIA RTX: что известно о Serpent Lake
Intel Nova Lake: одна из конфигураций топовых процессоров получит 2 дополнительных ядра
Первые тесты Intel Wildcat Lake: бюджетный Core 5 320 почти догоняет Ryzen 5
AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 с 208 МБ кэша и TDP 200 Вт — первый в мире CPU с двойным 3D V-Cache
Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin
Intel официально подтвердила существование Arc Pro B70
Первые тесты AMD Ryzen AI 7 445 разочаровали: хуже Core Ultra 7 256V и едва опережает Ryzen AI 5 340
Первые тесты Snapdragon X2 Elite: Apple M5 и новые процессоры Intel и AMD пасут задних
Intel поднимает цены на процессоры третий раз за год: суммарно на +30%
Сколько, сколько: появились предварительные цены на процессоры AMD Ryzen 9 9950X3D2
Материнская плата ASRock "сожгла" три процессора Ryzen 7 9800X3D подряд: обновления не помогают
+40% к цене ПК: к дорогим DRAM и NAND добавляется дефицит процессоров
