31.03.2026

А так можно было: Intel Bartlett Lake-S запустили на пользовательской материнской плате

Олександр Федоткін

А так можна було: Intel Bartlett Lake-S запустили на користувацькій материнській платі

Пользователь с ником «kryptonfly» запустил 12-ядерный процессор Intel Bartlett Lake-S Core 9 273PQE на пользовательской материнской плате ASUS Z790. 


Запуск недавно выпущенного Intel процессора, рассчитанного на промышленные системы и официально не поддерживаемого на пользовательских платах, оказался возможным при правильной настройке BIOS. По словам пользователя, в этом ему помог ИИ-помощник Claude AI. 

На выложенных снимках видно, что материнская плата отображается с новым процессором в BIOS. Однако у пользователя возникли проблемы. При нажатии клавиши F1 экран гаснет. На данный момент BIOS требует определенных исправлений, чтобы работать на материнских платах Z790 для массового рынка, но, судя по всему, это вполне реально.

Хотя процессоры линейки Bartlett Lake совместимы с сокетом LGA 1700, официально они не предназначены для пользовательских материнских плат на этом сокете, поскольку были выпущены специально для периферийных промышленных устройств. Из-за отсутствия совместимого BIOS процессоры Bartlett Lake не поддерживаются на обычных материнских платах LGA 1700. Энтузиасты ПК, такие как kryptonfly, прилагают усилия, чтобы заставить их работать, поскольку эти процессоры предлагают нечто уникальное.


Core 9 273PQE — единственный в своем роде процессор с 12 высокопроизводительными ядрами. Производительность процессора соответствует более мощным чипам, таким как Core i9 14900K, несмотря на вдвое меньшее количество ядер. Интересно будет посмотреть на его игровую производительность в случае проведения бенчмаркинга.

Ранее мы писали, что рекомендованная Intel розничная цена процессоров Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus должна была составлять $299 и $199. Однако уже через 3 дня после релиза она существенно повысилась. В Geekbench появились новые результаты бюджетного процессора Intel Wildcat Lake.

Источник: Videocardz; wccftech; Overclock.net

